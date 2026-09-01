En 2026 se crearán 156 mil nuevos lugares en educación media superior

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, presentado en el Patio de Honor de Palacio Nacional que los jóvenes reciben

La mandataria detalló que, para miles de jóvenes, encontrar un lugar en la preparatoria fue durante años un problema. Sin embargo, en este 2026 se abrirán 156 mil nuevos espacios en escuelas de educación media superior.

Explicó que los nuevos lugares serán posibles gracias a 485 obras entre construcción y ampliación de planteles. Pero la meta para 2030 pretende sumar 400 mil espacios y alcanzar una cobertura nacional de 90% en este nivel educativo.

Sheinbaum también habló del Bachillerato Nacional, el modelo con el que su administración integra a preparatorias y tecnológicos públicos y vincularlos con instituciones de educación superior.

La presidenta señaló que cientos de miles de jóvenes ya egresaron de la primera generación bajo este esquema y destacó que los estudiantes pueden obtener una doble certificación: la correspondiente al bachillerato y otra respaldada por una institución de educación superior, gracias a acuerdos con 29 universidades nacionales y estatales.

Otro cambio que presumió fue el adiós al examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) en 17 estados.

“Mi derecho, mi lugar”, es un sistema que, según explicó, busca que los estudiantes puedan elegir escuela tomando en cuenta dónde viven y qué quieren estudiar, y no solamente el resultado obtenido en un examen.

Sheinbaum cuestionó además la idea que durante años dividió a las preparatorias públicas entre “buenas” y “malas” dependiendo de los puntajes necesarios para ingresar.

“Los jóvenes deben estar en la escuela”, resumió la mandataria al defender el nuevo modelo.

En educación superior, informó que ya existen 239 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, donde estudian alrededor de 285 mil alumnos. Además, destacó la apertura de 13 nuevas unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en diferentes puntos del país, que en conjunto atienden a más de 119 mil estudiantes.

Se busca que tener o no tener un lugar deje de ser la barrera que determine si un joven puede continuar estudiando. De acuerdo con las cifras presentadas, alrededor de un cuarto de millón de jóvenes que antes podían quedarse fuera ahora tienen una opción para seguir en las aulas.