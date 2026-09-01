Larry Rubin destaca inversión y retos en seguridad previo al Segundo Informe de Sheinbaum

Previo a su ingreso al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, resaltó la importancia de este evento para los mexicanos, los estadounidenses y, en particular, para las empresas de ese país que operan en territorio nacional.

Durante sus declaraciones, Larry Rubin enfatizó las oportunidades de inversión y señaló que las necesidades de las empresas estadounidenses se enfocan en energía, infraestructura y asuntos fiscales, temas que, señaló, ya ha discutido con la Secretaría de Hacienda.

Identificó a la seguridad y a una relación cada vez más fuerte con Estados Unidos como retos centrales, a la par que reconoció los logros alcanzados en la disminución de homicidios.

Comentó que el tratado comercial avanza de manera adecuada —condicionado a la participación de Canadá— y estimó que el proceso podría concluir entre noviembre y diciembre de cara al próximo año.