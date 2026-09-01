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Larry Rubin destaca inversión y retos en seguridad previo al Segundo Informe de Sheinbaum

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, analizó las oportunidades de inversión, los retos de seguridad y el avance del T-MEC previo al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.

Por: Brenda Salas

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico destacó las metas en materia económica y de seguridad previo al al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico destacó las metas en materia económica y de seguridad previo al al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.Especial

Previo a su ingreso al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, resaltó la importancia de este evento para los mexicanos, los estadounidenses y, en particular, para las empresas de ese país que operan en territorio nacional.

Durante sus declaraciones, Larry Rubin enfatizó las oportunidades de inversión y señaló que las necesidades de las empresas estadounidenses se enfocan en energía, infraestructura y asuntos fiscales, temas que, señaló, ya ha discutido con la Secretaría de Hacienda.

Identificó a la seguridad y a una relación cada vez más fuerte con Estados Unidos como retos centrales, a la par que reconoció los logros alcanzados en la disminución de homicidios.

Comentó que el tratado comercial avanza de manera adecuada —condicionado a la participación de Canadá— y estimó que el proceso podría concluir entre noviembre y diciembre de cara al próximo año.

El T-MEC va en una negociación adecuada, no es la que esperábamos todos, pero bueno también depende lo que haga Canadá y creemos que, para noviembre, diciembre ya podemos tener un T-MEC con Canadá, si es que participa con Estados Unidos en T-MEC para el próximo año”, finalizó.

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