Paquete Económico 2027 será responsable, mantendrá inversión, bienestar, salud y educación: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que el Paquete Económico 2027 será un proyecto “responsable”, que buscará avanzar de manera paulatina en la consolidación fiscal, pero manteniendo como prioridades la inversión pública, el bienestar de la población, la salud y la educación.

Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud”, señaló la mandataria al referirse al proyecto presupuestal que será presentado ante el Congreso de la Unión.

Paquete Económico 2027 será presentado en septiembre

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Paquete Económico 2027 deberá ser entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026.

El paquete estará integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, además de la Miscelánea Fiscal.

Por ahora, las cifras definitivas de ingresos, gasto, déficit y distribución presupuestal para 2027 todavía no han sido presentadas formalmente, por lo que cualquier monto específico deberá esperar a la entrega oficial del documento.

Consolidación fiscal, pero sin frenar la inversión

Uno de los objetivos planteados por el gobierno federal es avanzar hacia una consolidación de las finanzas públicas, pero sin aplicar un ajuste que implique reducir las prioridades sociales o detener los proyectos de inversión.

Los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, publicados por Hacienda en abril, constituyen el marco preliminar para elaborar el Paquete Económico y plantean mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal, al mismo tiempo que se busca fortalecer el bienestar y reducir brechas sociales, regionales y de género.

Esto significa que el documento que será presentado en septiembre será el que finalmente establezca las proyecciones económicas y fiscales para el próximo ejercicio.

Bienestar, salud y educación, entre las prioridades

Sheinbaum ha señalado que su administración busca mantener los programas de bienestar y garantizar recursos para sectores considerados prioritarios.

Como antecedente, durante la presentación del Paquete Económico 2026, la presidenta sostuvo que los Programas para el Bienestar, la salud, la educación, la vivienda y la inversión pública tendrían recursos garantizados.

Para 2027, sin embargo, todavía no se han dado a conocer oficialmente los montos que corresponderán a cada uno de estos rubros. Será el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el que permita conocer cuánto dinero se destinará a cada dependencia, programa y proyecto.