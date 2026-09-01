Segundo Informe de Gobierno: “Estamos transformando la vida pública del país”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inició este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, acompañada por integrantes de su gabinete y gobernadores, en un acto de rendición de cuentas sobre los avances de su administración.

Previo al inicio de su mensaje, la mandataria llegó al patio de Palacio Nacional vestida con un traje morado junto con los integrantes de su gabinete y gobernadores presentes, entonó el Himno Nacional Mexicano, para posteriormente comenzar con la exposición de los resultados alcanzados durante su segundo año de gobierno.

El Segundo Informe se presenta a un mes de que Sheinbaum cumpla formalmente dos años al frente del Poder Ejecutivo federal, luego de asumir la Presidencia el 1 de octubre de 2024. El ejercicio contempla un balance en rubros como seguridad, economía, programas sociales, salud, educación, infraestructura y gasto público.

“Estamos transformando la vida pública del país”

En el arranque de su mensaje, Sheinbaum afirmó que llega a este ejercicio de rendición de cuentas con la certeza de que su gobierno está transformando la vida pública de México.

“A casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”, resaltó.

La presidenta sostuvo que su administración ha gobernado bajo los principios de “honradez y austeridad republicana”, al considerar que los recursos públicos deben estar destinados prioritariamente a la población.

La mandataria ha colocado este principio como uno de los pilares de su administración: reducir privilegios, combatir la corrupción y dirigir el gasto público hacia programas sociales, infraestructura y servicios para la población.