Concanaco Servytur destaca impulso a leyes contra extorsión previo al Segundo Informe de Sheinbaum

Antes de entrar al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre, habló sobre el impulso a la ley en contra de la subregulación y la normativa para combatir la extorsión, un trabajo que, señaló, se coordinará para llevarlo al territorio.

Tenemos por lo menos dos actividades importantes que se van a impulsar: la ley que va en contra de la sub regulación, y por supuesto la ley que combate a la extorsión, un trabajo que también estamos coordinando para llevarlo al territorio. Y bueno es parte de los avances que van a haber en cuanto a la economía, una economía estable, pero que resiste vamos a escuchar con detenimiento el informe de este año de funciones”, señaló.

De la Torre señaló que, ante un entorno económico global complejo, en México se mantiene una economía estable. Asimismo, enfatizó la necesidad de mantener mecanismos de diálogo y de impulsar mejoras para el 99% de los negocios del país, enfocándose en los 6.1 millones de negocios familiares o "economía de base".

Entre las prioridades para este sector se encuentran brindar mayores facilidades, disminuir la tramitología y la corrupción, y promover sus productos en mejores mercados, mediante propuestas impulsadas junto con el poder legislativo y la Dra. Sheinbaum.