"Al cierre de agosto, recaudación registra 149 mil mdp más respecto a 2025": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los ingresos del Gobierno federal alcanzaron niveles históricos en 2025 y afirmó que su administración ha reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos frente a 2024.

Al cierre de agosto de 2026, la recaudación del Gobierno federal registra 149 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2025, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, la mandataria destacó el comportamiento de los ingresos públicos y aseguró que los recursos obtenidos han permitido financiar acciones relacionadas con salarios, salud, educación, seguridad y programas sociales.

Al cierre de agosto de 2026 la recaudación registra ya 149 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2025”, informó Sheinbaum.

La presidenta también recordó que durante 2025 los ingresos del Gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 487 mil millones de pesos respecto a 2024.

En 2025 los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos, esto significa 487 mil millones de pesos más que en 2024”, señaló.

Sheinbaum destaca aumento de ingresos y reducción del gasto

Al explicar el manejo de las finanzas públicas, Sheinbaum afirmó que su administración ha mantenido una política de austeridad y control del gasto.

La presidenta sostuvo que durante sus primeros 23 meses al frente del Gobierno federal ha procurado reducir gastos considerados innecesarios.

Ha cuidado cada peso: no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios, y los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, el Gobierno federal también logró una reducción del gasto corriente.

Además, hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas”, agregó.

¿En qué se han utilizado los recursos?

Sheinbaum sostuvo que el incremento en la disponibilidad de recursos públicos ha permitido ampliar diferentes acciones de su administración.

Entre ellas mencionó aumentos salariales al magisterio, la ampliación de plazas en instituciones de salud y en la Guardia Nacional, así como en áreas de educación.

También destacó la creación de tres nuevos programas sociales.

La presidenta vinculó estos resultados con la política de austeridad que, dijo, busca que los recursos públicos se destinen prioritariamente a las necesidades de la población.