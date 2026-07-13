¿Te toca cobrar la Pensión Bienestar? Este 13 y 14 de julio depositan a quienes tienen esta letra

La dispersión de recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar continúa este lunes 13 y martes 14 de julio, fechas en las que recibirán su apoyo las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra G, conforme al calendario oficial establecido por el gobierno de México.

El depósito corresponde al bimestre julio-agosto de 2026 y se realiza de manera directa en las cuentas de las y los derechohabientes mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La entrega de los apoyos inició el 6 de julio y se llevará a cabo de forma escalonada hasta el 29 de julio, siguiendo el orden alfabético de la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias pueden consultar el calendario oficial para conocer la fecha exacta de su depósito de acuerdo con la inicial de su primer apellido:

Letra G | lunes 13 de julio de 2026.

Letra G | lunes 13 de julio de 2026. Letra G | martes 14 de julio de 2026.

Letras H, I, J y K | miércoles 15 de julio de 2026.

Letra L | jueves 16 de julio de 2026.

Letra M | viernes 17 de julio de 2026.

Letra M | lunes 20 de julio de 2026.

Letras N, Ñ y O | martes 21 de julio de 2026.

Letras P y Q | miércoles 22 de julio de 2026.

Letra R | jueves 23 de julio de 2026.

Letra R | viernes 24 de julio de 2026.

Letra S | lunes 27 de julio de 2026.

Letras T, U y V | martes 28 de julio de 2026.

Letras W, X, Y y Z | miércoles 29 de julio de 2026.

Las autoridades reiteraron que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria y pueden utilizarse en cualquier momento.

¿Qué programas reciben depósito?

Durante esta jornada se realizan depósitos correspondientes a los siguientes programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años y más.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años y más. Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un monto de 3 mil 300 pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que otorga, en la mayoría de los casos, 1,650 pesos bimestrales.

Con esta nueva dispersión de recursos, el gobierno federal continúa con la entrega directa y sin intermediarios de los apoyos económicos destinados a personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad permanente y niñas y niños en situación de vulnerabilidad.