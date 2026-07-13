Presentará SRE denuncias en EU por muerte de 17 mexicanos a manos del ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará este lunes una serie de denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las entidades estatales correspondientes por el fallecimiento de 17 connacionales en centros de detención y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Se comunicó el canciller, Roberto Velasco, con el embajador previo a esta presentación de México ante Estados Unidos. Le informé de lo que vamos a hacer en defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de nuestra preocupación de presuntas violaciones de derechos humanos en centros de detención y también tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Entre estos casos se encuentra el de Lorenzo Salgado Aráujo, mexicano de 52 años que falleció tras ser baleado por agentes de esta agencia en Houston, Texas, por supuestamente rehusarse a ser detenido durante un operativo.

Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo”, dijo Sheinbaum Pardo sobre ese caso.

La presidenta también hizo un llamado al Congreso de la Unión y todos los partidos políticos a unirse a la defensa de los mexicanos en el extranjero.

No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violacion de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos”, agregó.