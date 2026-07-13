Claudia Sheinbaum celebra recuperación de la cuota de exportación de azúcar a Estados Unidos; beneficiará a 500 mil familias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la recuperación de la cuota de exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos, al asegurar que el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos representa una noticia positiva para cerca de 500 mil familias que dependen directa e indirectamente de la industria cañera en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que desde 2022 Estados Unidos redujo de manera considerable la cuota de importación de azúcar mexicana, provocando que las exportaciones cayeran hasta una cuarta parte de los niveles que anteriormente se enviaban al mercado estadunidense.

Esta situación, dijo, generó un excedente de producción en México que terminó por desplomar los precios que reciben los productores de caña y los ingenios azucareros, aunque ese beneficio no se reflejó en el consumidor final.

Había muchísima producción en nuestro país que no tenía salida y entonces los precios se colapsaron. Disminuyó mucho lo que recibía el productor por la producción de azúcar", explicó.

Recuperar el mercado estadunidense fue la principal demanda del sector

Sheinbaum señaló que desde el año pasado sostuvo al menos tres reuniones con toda la cadena productiva del azúcar, desde organizaciones de cañeros hasta industriales y comercializadores, quienes coincidieron en que la prioridad era recuperar el acceso al mercado estadunidense.

Reproducir Sheinbaum

La Presidenta destacó el trabajo realizado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, quien encabezó las negociaciones con el Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Comercio de Estados Unidos para demostrar la importancia económica del azúcar mexicana.

Gracias a esas gestiones, recordó, el Departamento de Agricultura estadunidense anunció recientemente el incremento en la cuota de importación de azúcar proveniente de México.

Esto es una excelente noticia para todos los que forman parte de la industria del azúcar", afirmó.

Gobierno impulsa una estrategia integral para fortalecer al sector

La mandataria informó que, además de recuperar las exportaciones, el Gobierno de México trabaja con productores e industriales para elevar la productividad de la caña de azúcar y diversificar sus usos.

Entre las alternativas que se analizan destacan la producción de etanol a partir de la caña y del bagazo, con el objetivo de generar nuevas fuentes de ingresos para el sector.

Asimismo, explicó que su administración busca reducir la importación de jarabe de maíz de alta fructosa, utilizado ampliamente por la industria de bebidas y alimentos como sustituto del azúcar de caña.

Sheinbaum señaló que diversos estudios han advertido sobre los efectos que la fructosa puede tener en la salud, por lo que el objetivo es fortalecer el consumo de azúcar nacional dentro del mercado mexicano.

También analizan sustituir el MTBE por etanol

La Presidenta agregó que México y Estados Unidos mantienen conversaciones para impulsar el uso de etanol como aditivo en combustibles, en sustitución del MTBE (éter metil tert-butílico), compuesto utilizado actualmente en las gasolinas.

Explicó que esta medida podría abrir un nuevo mercado para los productores nacionales de caña, al incrementar la demanda de etanol elaborado con materia prima mexicana.