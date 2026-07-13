Sheinbaum llama a la unidad nacional para defender a los mexicanos en EU

Este lunes 13 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la unidad nacional para defender a los mexicanos que viven en Estados Unidos, al asegurar que la protección de sus derechos humanos debe estar por encima de cualquier diferencia política o ideológica.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria convocó al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente y a todas las fuerzas políticas del país a respaldar las acciones emprendidas por el Gobierno de México para exigir justicia por la muerte de 17 connacionales en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos", expuso.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado enfatizó que la defensa de los mexicanos en el extranjero debe ser una causa de Estado y no un tema de confrontación política, por lo que pidió cerrar filas para exigir el respeto a los derechos humanos de los connacionales, independientemente de su situación migratoria.

Asimismo, reiteró que su administración mantendrá el acompañamiento jurídico y consular para las familias de las víctimas y utilizará todos los mecanismos diplomáticos y legales disponibles para que los casos sean investigados y no queden impunes.

Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos", afirmó al referirse a las muertes registradas tanto en centros de detención como durante operativos migratorios en territorio estadounidense.

Se agotaron primero las vías diplomáticas

Antes de recurrir a las acciones judiciales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que presentó 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno de Estados Unidos para exigir el esclarecimiento de cada uno de los casos.

Sin embargo, al considerar que no hubo respuestas satisfactorias ni avances suficientes en las investigaciones, el Gobierno federal decidió ampliar su estrategia y acudir directamente a las instancias judiciales estadounidenses para buscar justicia y el esclarecimiento de las muertes.