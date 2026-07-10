Piden al órgano del T-MEC investigar omisiones de México por muerte de Kenzo

La fuga y posterior muerte del tigre de Bengala “Kenzo”, abatido a balazos en un operativo fallido de rescate en el Estado de México, llegó a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del T-MEC, para ser analizado y, en su caso, investigado a fondo dentro del capítulo 24 sobre medio ambiente del tratado.

Excélsior / Profepa

El pasado 6 de julio, un ciudadano mexicano presentó ante el Secretariado de la CCA la petición formal para que se elabore un “Expediente de Hechos”, debido a supuestas omisiones de nuestro país en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales en lo que respecta a la supervisión e inspección de “Animal Experience”, un predio e instalación que maneja vida silvestre (PIMVS), ubicado en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, de donde se escapó “Kenzo” el sábado 27 de junio.

En su escrito, la persona que pidió el anonimato señala también que no existieron protocolos técnicos y de manejo de riesgos durante las acciones para la recaptura del tigre de Bengala blanco (Panthera tigris tigris), que finalmente tuvieron un desenlace fatal, después de cinco días de búsqueda.

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“De acuerdo con la petición, el operativo de captura en el que falleció el tigre de Bengala y las circunstancias que rodearon el incidente supuestamente demuestran tanto la falta de protocolos adecuados para el manejo de fauna bajo custodia como la insuficiencia de medidas preventivas, en particular por cuanto concierne al PIMVS en cuestión.

La petición también apunta hacia presuntas irregularidades que las autoridades no detectaron oportunamente y alude a la falta de inspecciones y supervisión de dicho sitio”, informó la Comisión para la Cooperación Ambiental.

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En la petición SEM-26-008 (Incidente de control de un animal en cautiverio), se argumentan faltas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, además de “disposiciones federales aplicables al manejo, inspección y supervisión de predios e instalaciones que manejan vida silvestre”.

Ahora, el Secretariado de la CCA dispone de 30 días para examinar la petición y determinar si reúne los requisitos establecidos en el artículo 24.27, incisos 1), 2) y 3) del T-MEC, así como para solicitar la posición del gobierno mexicano, para posteriormente presentarla a votación de su Consejo, integrado por los ministros o secretarios de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, con el fin de que se pueda instruir la elaboración de un “Expediente de Hechos”, que procedería con el aval de dos de los tres miembros.

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La Comisión para la Cooperación Ambiental agregó que esta es la octava petición que se presenta contra México en lo que va de 2026, lo que marca el mayor número de solicitudes recibidas en un año desde la creación del proceso ciudadano SEM en 1994.

El “Expediente de Hechos” es un documento que expone de forma técnica, jurídica y científica las fallas del país evaluado, y aunque no contempla sanciones económicas ni un castigo comercial directo, es una herramienta de presión pública, reputacional y política conocida internacionalmente como Naming and Shaming.

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Las otras peticiones contra México presentadas a lo largo de este año se refieren a la contaminación por aguas residuales transfronterizas Tijuana-San Diego; falta de protección a la laguna de Chalacatepec, en Jalisco; derrames de hidrocarburos en Salina Cruz, Oaxaca, y Las Choapas, Veracruz, así como contaminación vehicular en Baja California, Jalisco y Nuevo León.