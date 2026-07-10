Asesinan a Julio Meza Gaona, ex coordinador de la Policía de Investigación en Michoacán

La noche de este jueves, el ex coordinador general de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Julio Meza Gaona, fue asesinado a balazos en la ciudad de Morelia.

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba cenando en un establecimiento de comida identificado como “Tacos Kikis”, situado sobre la avenida Acueducto, casi en la esquina con la calle Alcázar de Chapultepec, a un costado de las oficinas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), en la colonia Chapultepec Oriente.

Según reportes preliminares, hombres armados llegaron al lugar y dispararon directamente contra el ex PDI. El cuerpo de Meza Gaona quedó a un costado de su vehículo, una camioneta GMC Sierra de color gris.

Tras el atentado, personas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencia, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso e informó que, al momento del ataque, Meza Gaona se desempeñaba como docente en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la misma institución. El exmando policial había dejado la titularidad de la Coordinación General de la PDI en noviembre de 2025.

Tras el homicidio, se desplegó un operativo coordinado entre la Guardia Civil, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para intentar localizar a los responsables, quienes huyeron tras la agresión. Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias ministeriales para esclarecer los motivos del ataque.