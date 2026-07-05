UNAM realizó el viernes la necropsia de Kenzo; ¿cuándo se sabrán los resultados?

Tras permanecer unas horas en el congelador de la Fundación Invictus, el cuerpo de Kenzo, Tigre de Bengala Blanco abatido durante el operativo de búsqueda implementado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue trasladado a las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la UNAM.

El viernes por la tarde-noche, un día después de su muerte, los restos de Kenzo fueron sometidos a una necropsia en el Departamento de Patología de la FMVZ, dirigido por la doctora Beatriz Vanda Cantón, donde los estudios Post Mortem, para un ejemplar de vida silvestre cuestan 805 pesos y los resultados se entregan en 10 días hábiles, según la información difundida en su página de Internet.

Se espera que con los datos que arroje la necropsia se puedan determinar las causas que provocaron la muerte al Tigre de Bengala Blanco, que escapó de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), con número de registro SEMARNAT-PIMVS-CR-136-MEX/18.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, reconoció el viernes por la mañana que no estaba en condiciones de afirmar si Kenzo murió por una sobredosis de las sustancias que se utilizaron para sedarlo o por los impactos de bala que recibió al tratar de capturarlo.

Diana Lizbeth Morales, alcaldesa de Tepetlaoxtoc, asegura que Kenzo iba en "muy buen estado", al momento de pasar a manos de la Profepa. Foto: @PROFEPA_Mx

Sí, nosotros tenemos la versión de nuestro personal que estaba en el sitio, pero efectivamente queremos ser muy serios en la información, y queremos esperar a que tengamos listos los resultados de la necropsia”, afirmó.

Testigos revelaron a Excélsior que el Tigre de Bengala Blanco intentó atacar al Grupo 2 de Búsqueda, integrado por personal del Zoológico de Moroleón, Guanajuato, y fue cuando policías municipales y estatales tiraron alrededor de 20 balazos con armas de bajo calibre.

En el cuerpo de Kenzo eran visibles cuatro impactos de bala, dos en la mandíbula con orificio de entrada y salida en el pómulo, cerca del ojo; uno en el pecho y otro en la pata trasera que le provocó una fractura.

Además, el ejemplar presentaba una herida en forma recta en la cola, de entre 15 y 20 centímetros, que posiblemente se provocó con alguna cerca cuando intentaba huir de los perros entrenados que realizaban el rastreo.