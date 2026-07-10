Alonso Ancira debe 112.4 mdd a Pemex; caso Agronitrogenados sigue frenado

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, mantiene un saldo pendiente de 112.4 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex). Este adeudo es parte del acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados.

A pesar del millonario adeudo, el proceso penal en su contra y contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se encuentra detenido debido a una serie de recursos judiciales que han impedido que el caso avance.

Pemex desembolsó 275 millones de dólares por la planta de fertilizantes Agronitrogenados, aunque una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales estableció que una instalación nueva tenía un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. La diferencia fue considerada daño patrimonial.

¿Cuánto ha pagado Alonso Ancira?

El empresario había aceptado cubrir 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño por la compra, con sobreprecio, de la planta. Sin embargo, solo pagó dos de las tres parcialidades acordadas.

El acuerdo reparatorio fue autorizado por el Consejo de Administración de Pemex en febrero de 2021 y aprobado dos meses después por un juez federal. Como garantía, Ancira ofreció el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, cuatro hornos y tres inmuebles.

El empresario se comprometió a liquidar el monto en tres parcialidades. Hasta la fecha, solo ha cumplido con las dos primeras:

30 de noviembre de 2021: Pago de 50 millones 40 mil dólares.

Pago de 50 millones 40 mil dólares. 30 de noviembre de 2022: Pago de 54 millones 166 mil dólares.

Pago de 54 millones 166 mil dólares. 30 de noviembre de 2023 (Incumplido): Pago final de 112 millones 497 mil dólares.

Tras el incumplimiento de la última cuota, la FGR solicitó en diciembre de 2023 la reactivación del proceso penal. Ancira justificó la falta de liquidez argumentando que su empresa atravesaba por un proceso de capitalización y reestructura financiera, logrando que Pemex y un juez ampliaran el plazo de pago hasta el 30 de noviembre de 2024.

El factor Emilio Lozoya: Recursos legales estancan el cobro

Aunque el nuevo convenio se firmó en marzo de 2024, su aprobación definitiva quedó congelada en junio de ese mismo año debido a un amparo promovido por Emilio Lozoya. El juez determinó que el procedimiento judicial no podía cerrarse ni avanzar mientras dicho recurso estuviera en revisión.

La ruta legal del amparo de Lozoya ha sido larga:

18 de noviembre de 2025: Se le negó el amparo en primera instancia.

Se le negó el amparo en primera instancia. 19 de junio de 2026: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa.

A pesar de esta reciente resolución, la FGR señaló que aún existen dos apelaciones pendientes. Mientras estos recursos no se agoten por completo, el proceso penal contra Ancira y Lozoya continuará estancado, dejando en vilo el cobro de los más de 112 millones de dólares que el Estado mexicano espera recuperar.