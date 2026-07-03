Crecen dudas sobre verdaderas causas de muerte del tigre de Bengala 'Kenzo'

Kenzo, el Tigre de Bengala Blanco, recibió cuatro balazos con armas de bajo calibre 22 y 38, que portan policías municipales de Tepetlaoxtoc y del Estado de México, durante el operativo de búsqueda que inició el sábado pasado y que tuvo el jueves un desenlace fatal.

La autoridad ambiental agregó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades Foto: Especial

Según testigos consultados por Excélsior, el ejemplar recibió dos impactos de bala en la mandíbula con orificio de entrada y salida, uno en el pecho y otro en la pata trasera que le provocó una fractura.

Las lesiones, que, si bien ocasionaron abundante sangrado, posiblemente no hubieran causado la muerte del Tigre de Bengala Blanco, si era atendido de manera inmediata, debido a su tamaño, peso y a que se encontraba en buenas condiciones de salud, consideraron expertos en fauna silvestre.

Se les murió el tigre

A decir de la propia médica veterinaria, Ivonne Cassaigne, líder del operativo de captura, Kenzo primero fue baleado y después sedado, lo que refuerza la hipótesis Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), de que la causa del deceso fue en realidad la anestesia en un animal herido.

En un chat de WhatsApp denominado "Sorta situ", Ivonne Cassaigne, directora de Wildlife Pharmaceuticals México, respondió así a un colega que le preguntó si era verdad que Kenzo había muerto:

La autoridad ambiental agregó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades Foto: Especial

"Sí, Durante el proceso en pleno cerro se le aventó a uno de los veterinarios y la policía le tiró balazos. Al principio se pensó que no había habido ninguno que comprometiera su vida, porque igualmente no cayó herido, y se le tuvo que sedar, pero en el traslado, ya revertido, falleció", escribió.

Las fuentes revelaron a este diario que el Grupo 2, integrado por personal del Zoológico de Moroleón, Guanajuato y policías estatales y municipales, fue el que encontró al Tigre de Bengala Blanco en la zona serrana, luego de que perros entrenados hallaron su rastro, y que ante el ataque por parte de Kenzo, los elementos de seguridad tiraron alrededor de 20 balazos, dando en el blanco cuatro de ellos.

Se les murió el tigre Kenzo Especial

Además, comentaron que todos los médicos veterinarios traían rifles de aire de mediano alcance, de aproximadamente 60 metros de alcance, cuando existen en México algunos de más de 100 metros, lo que hubiera permitido sedar a Kenzo, sin la necesidad de acercarse tanto.

Transparencia y rendición de cuentas

Captura de tigre de bengala Especial

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que garantice una necropsia independiente, científica y absolutamente transparente al Tigre de Bengala Blanco Kenzo.

En las redes sociales de "Animal Experience México", se pueden observar varios videos del Tigre de Bengala "Kenzo", que tienen desde que era cachorro. Animal Experience México

"Para la AZCARM resulta inexplicable que, después de las graves contradicciones públicas que han rodeado el rescate y muerte del ejemplar, el cuerpo de Kenzo haya sido trasladado a la Fundación Invictus, donde se ha informado que se realizarán las diligencias post mortem.

Demandamos conocer quién ordenó dicho traslado, bajo qué fundamento jurídico y técnico se tomó esta decisión, quién realizará formalmente la necropsia y cuáles son las acreditaciones profesionales y periciales de las personas responsables de emitir el dictamen", indicó.

Destacó que hoy lo que se necesita es verdad y absoluta transparencia para entender qué sucedió, ya que "Kenzo fue presentado públicamente como un animal rescatado exitosamente, se aseguró que estaba bien y que sería trasladado para recibir atención médica. Horas después supimos que había recibido disparos y que estaba muerto".

"Ante semejantes contradicciones, la necropsia es una prueba fundamental para conocer exactamente qué ocurrió. Por eso no entendemos por qué su cuerpo fue llevado a la Fundación Invictus.

Una necropsia con posibles implicaciones administrativas, técnicas o incluso legales debe realizarse bajo estrictos principios de imparcialidad y trazabilidad, con documentación completa de la cadena de custodia y la intervención de médicos veterinarios patólogos con experiencia acreditada.

Consideramos que instituciones académicas como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM o la Universidad Autónoma Metropolitana, cuentan con la infraestructura, especialistas y rigor científico necesarios para contribuir a garantizar la objetividad del procedimiento", manifestó.

Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, agregó que no están acusando ni adelantando conclusiones sobre lo que revelará la necropsia, pero por eso exigen que sea independiente.

"¿Quién recibió el cuerpo de Kenzo?, ¿en qué condiciones?, ¿quién resguardó las evidencias?, ¿quién realizará la necropsia?, ¿qué muestras serán tomadas?, ¿a qué laboratorios serán enviadas y quién tendrá acceso al dictamen completo?, son preguntas elementales en un caso que ya está bajo un enorme escrutinio público", señaló.

Agregó que la titular de la Profepa, Mariana Boy, debe informar públicamente los criterios técnicos y legales que sustentaron el traslado del cuerpo de Kenzo a la Fundación Invictus y a garantizar la participación de una institución académica independiente, así como de observadores técnicos externos, durante la necropsia y el análisis de muestras.

“La muerte de Kenzo no puede cerrarse con un comunicado ni con una versión unilateral. Estamos hablando de un ejemplar que sobrevivió varios días fuera de su recinto y que murió durante un operativo encabezado por las autoridades. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad y las instituciones tienen la obligación de demostrar, con ciencia y evidencia, qué ocurrió. Si la Profepa está segura de su actuación, no tendría por qué existir ningún impedimento para abrir completamente el procedimiento”, remató.

La Fundación Invictus encabezada por Erika Ortigoza posteó el jueves en sus redes sociales un mensaje de "apoyo institucional" a los médicos veterinarios que participaron en el operativo fallido que concluyó con la muerte de Kenzo.

"Desde Fundación Invictus expresamos nuestro respaldo absoluto a nuestra querida y admirada Ivonne Cassaigne, así como a nuestros queridos aliados e integrantes del equipo Invictus Fernando “Fer” Marín, Andrés "Andy" Ruíz , profesionales cuya trayectoria se ha distinguido por el compromiso ético, el bienestar animal y el ejercicio responsable de la medicina y el manejo de fauna silvestre", subrayó.