Se tiene diálogo permanente con la CNTE; existe disposición del gobierno: Rosa Icela

Ante las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el gobierno de México mantiene comunicación permanente y un diálogo respetuoso con las maestras y maestros.

Bajo esta premisa, la funcionaria reiteró el llamado a los miembros de la CNTE a que las expresiones públicas se realicen en un marco de paz y respeto a terceros con el fin de no alterar el orden público y caer en provocaciones.

Lo anterior, lo mencionó la titular de la Segob durante su intervención en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde señaló que las mesas de trabajo con el magisterio no se han suspendido y continúan por instrucción de la propia mandataria.

En este contexto, Rosa Icela subrayó que existe disposición constante para escuchar, analizar y atender cada uno de los planteamientos del pliego petitorio, “sin desestimar ninguna demanda y respondiendo siempre con verdad”.

La secretaria reiteró que el gobierno federal no recurre a la represión para atender las demandas sociales y mantiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión. Cuartoscuro

¿En qué va el conflicto magisterial?

Rodríguez Velázquez informó que en los últimos días se han llevado a cabo tres reuniones con la representación general de la CNTE, además de encuentros directos con secciones sindicales de estados como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Asimismo, se han impulsado mesas tripartitas con gobiernos estatales y autoridades educativas para atender problemáticas específicas en las entidades.

De acuerdo con la secretaria, estos trabajos han permitido avances concretos en diversos puntos de la agenda magisterial. Indicó que varias demandas ya encontraron solución, mientras que otras continúan en proceso de análisis y construcción de acuerdos, lo que atribuyó a la voluntad de ambas partes.

Aunado a lo anterior, Rosa Icela Rodríguez reiteró que el gobierno federal no recurre a la represión para atender las demandas sociales y mantiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión.

Por último, hizo un exhorto a la responsabilidad colectiva para que el derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes trabajan, estudian y transitan en la Ciudad de México, por lo que en ese sentido, llamó a establecer acuerdos para levantar el plantón instalado en la capital del país, con el fin de no afectar el cierre del ciclo escolar ni las actividades de trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico.