Therian, farmear aura y ahora… pasean plátanos como mascotas, ¿qué sigue?

Pasear a un perro por las calles de Morelia es una escena cotidiana. Hacerlo con un plátano sujeto con una cuerda, como si se tratara de una mascota, definitivamente no lo es.

Eso fue precisamente lo que llamó la atención en el Centro Histórico de Morelia, donde tres jóvenes fueron vistas caminando con varios plátanos que llevaban sujetos con un hilo mientras recorrían las calles de la capital michoacana.

La peculiar escena provocó miradas de sorpresa, sonrisas y comentarios entre quienes se encontraban en el primer cuadro de la ciudad. En redes sociales, las imágenes comenzaron a generar reacciones y preguntas sobre si se trata de un nuevo reto viral. Los usuarios empezaron a compartir el video de TikTok de Kimberly.

Entre los comentarios que acompañaron la escena aparecieron frases como: “¿Tú saldrías a pasear un plátano por la calle?” y “¡Se vale juzgar, pero no burlarse!”.

Pasear plátanos, la escena que desconcertó a Morelia

Las jóvenes caminaron por el Centro Histórico llevando la fruta por el suelo mediante una cuerda, en una dinámica que imitaba, de manera deliberadamente peculiar, el paseo cotidiano de una mascota.

La situación llamó la atención precisamente por su carácter inesperado. No se trataba de una actividad convencional ni de una práctica con una explicación pública conocida hasta el momento.

Tampoco se ha confirmado que el recorrido forme parte de un reto viral específico, una campaña, un experimento social o una intervención artística. Lo que sí ocurrió fue que la escena comenzó a circular en redes sociales y generó una conversación alrededor de esta peculiar forma de entretenimiento.

Las jóvenes incluso posaron para algunas fotografías mientras continuaban con su recorrido por las calles morelianas.

¿Qué tiene que ver con “farmear aura”?

La escena ocurre en un momento en el que distintas expresiones y comportamientos surgidos de internet se incorporan rápidamente a la vida cotidiana.

Uno de ellos es “farmear aura”, una expresión que combina el lenguaje de los videojuegos con la jerga de las redes sociales.

En los videojuegos, farmear significa realizar de manera repetida determinadas acciones para obtener recursos, experiencia o puntos. En el lenguaje digital, el término “aura” comenzó a utilizarse para referirse de manera informal a la presencia, seguridad, estilo o carisma que proyecta una persona.

Por eso, “farmear aura” puede entenderse como realizar una acción que, de manera simbólica, permita ganar puntos de presencia, admiración o reconocimiento frente a otras personas.

Bajo esa lógica, una conducta llamativa, inesperada o aparentemente absurda puede convertirse en una forma de llamar la atención y generar contenido para redes sociales.

De “six seven” a los plátanos: cuando el meme se descontrola

El fenómeno no es completamente ajeno a otras tendencias recientes de internet.

Expresiones como “six seven” se extendieron en redes sociales después de aparecer en videos, referencias relacionadas con el basquetbol y determinados gestos con las manos. Con el tiempo, el término comenzó a utilizarse fuera de su contexto original.

La dinámica es similar: una palabra, un gesto o una acción adquiere popularidad porque las personas reconocen la referencia y la reproducen, incluso cuando su significado original pierde relevancia.

En el caso de los plátanos paseados por Morelia, la gracia parece encontrarse precisamente en lo absurdo de la situación: caminar por una de las zonas más reconocibles de la ciudad llevando una fruta con una cuerda, como si fuera un animal de compañía.