Detienen a 'Koki', líder de Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco

Fuerzas federales detuvieron a Jorge Luis 'N', alias Koki, identificado como líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Koki fue capturado tras un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y el gobierno de Tabasco, gracias a información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con García Harfuch, El Koki fue operador de Ulises 'N', alias Pinto, líder de La Barredora, quien fue detenido en julio de 2025. Tras la captura de dicho líder criminal, Jorge Luis 'N' encabezó una escisión de dicha organización criminal.

El Koki está relacionado con la quema de vehículos y ataques contra autoridades. Además está acusado de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de drogas en Centro y Nacajuca.

Jorge Luis 'N' cuenta con una orden de aprehensión de la Fiscalía de Tabasco. Fue detenido junto con dos de sus operadores.

"Agradecemos al gobernador de Tabasco, y a las autoridades estatales por su apoyo y coordinación permanente. Gracias al Gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, por su apoyo en esta detención", indicó García Harfuch en sus redes sociales.