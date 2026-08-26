Hoteles de Cancún usan halcones para espantar palomas y gaviotas: ¿es legal? | VIDEO

Un video que circula en redes sociales llamó la atención por una peculiar estrategia utilizada en un hotel de la Riviera Maya para mantener alejadas a palomas, gaviotas y otras aves de sus instalaciones: el uso de halcones como método disuasorio.

En las imágenes se observa a un ave rapaz sobrevolando las instalaciones del complejo turístico, una técnica relacionada con la cetrería y el control biológico de aves, mediante la cual la presencia de un depredador natural provoca que otras especies se alejen de la zona.

La estrategia puede resultar especialmente útil en hoteles de playa, donde palomas, gaviotas y otras aves suelen concentrarse alrededor de restaurantes, albercas, terrazas y áreas donde hay alimentos. Al mantenerse alejadas, también se busca reducir la suciedad provocada por sus excrementos y evitar que las aves permanezcan de manera constante en las instalaciones.

¿Es legal esta práctica?

Aunque la práctica puede parecer inusual, la cetrería no está prohibida en México. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contempla expresamente el registro de aves de presa para fines de cetrería.

El gobierno federal señala que existe un trámite para la “Incorporación al registro de mascotas y aves de presa”, aplicable a ejemplares de especies de los órdenes Falconiformes —entre ellos gavilanes, aguilillas, halcones, águilas y cernícalos— y Strigiformes, como tecolotes, búhos y lechuzas.

Por ello, el simple hecho de que un hotel utilice un halcón para ahuyentar otras aves no significa, por sí mismo, que esté incurriendo en una conducta ilegal. La legalidad depende, entre otros aspectos, de que el ejemplar esté debidamente registrado y de que su manejo cumpla con la legislación de vida silvestre.

¿Control de aves está regulado?

La legislación ambiental mexicana contempla además mecanismos específicos para atender los problemas ocasionados por ejemplares o poblaciones de fauna silvestre que puedan resultar perjudiciales para las actividades humanas.

Semarnat cuenta con el trámite Semarnat-08-041, denominado “Manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales”. Este procedimiento permite solicitar autorización para realizar acciones de control, manejo o reubicación cuando determinados animales representen un riesgo para la salud, la seguridad, las actividades humanas o el equilibrio ambiental.

Esto significa que un hotel no puede asumir que cualquier método para retirar aves está permitido simplemente por tratarse de una medida de limpieza o control de plagas. Las acciones deben ajustarse a la regulación correspondiente y, cuando resulte aplicable, contar con las autorizaciones ambientales necesarias.

¿Por qué funcionan los halcones?

La lógica detrás de esta técnica es sencilla: las aves que se pretende ahuyentar reconocen la presencia de un depredador y tienden a abandonar el área para evitar ser atacadas.

A diferencia de métodos que buscan eliminar físicamente a las aves, la cetrería puede utilizarse como un mecanismo disuasorio, ya que el objetivo es que palomas, gaviotas u otras especies no permanezcan en determinado sitio.

La presencia del halcón puede ser suficiente para modificar temporalmente el comportamiento de las aves y reducir su concentración en zonas específicas.