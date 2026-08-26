México pide cooperación sin subordinación a EU en reunión con Marco Rubio

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que destacó los avances alcanzados entre ambos países en materia de seguridad, pero dejó claro que la cooperación bilateral debe mantenerse bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación.

Durante el encuentro, ambos funcionarios revisaron los resultados de la coordinación entre México y Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas y armas, así como contra la delincuencia organizada transnacional. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los avances en materia de seguridad son considerados los más importantes de toda la región.

Ante los planteamientos de su homólogo estadunidense, Velasco reiteró la posición de México de mantener una relación basada en la confianza mutua y el respeto a la soberanía e integridad territorial, al tiempo que subrayó que los esfuerzos conjuntos deben realizarse mediante una colaboración que no implique subordinación.

La reunión se produce en un contexto de estrecha coordinación entre ambos gobiernos en materia de seguridad, particularmente frente al tráfico de fentanilo y otras drogas, el flujo ilegal de armas hacia México y las operaciones de grupos del crimen organizado que tienen actividades a ambos lados de la frontera.

Ambos funcionarios revisaron avances en seguridad, migración y protección de mexicanos. Cortesía

¿Qué más temas se abordaron en la charla?

Además de la agenda de seguridad, Velasco y Rubio abordaron los avances en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos.

En este punto, México mantuvo como uno de los temas centrales la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de sus connacionales durante los procesos migratorios, especialmente ante las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses.

La SRE informó que el encuentro forma parte del diálogo permanente entre ambos países y busca dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en diferentes áreas de la relación bilateral.

Con este encuentro, México y Estados Unidos dieron continuidad a una agenda bilateral que mantiene como ejes prioritarios la seguridad, migración y protección de los mexicanos en territorio estadunidense, bajo el planteamiento mexicano de fortalecer la cooperación sin comprometer la soberanía nacional.