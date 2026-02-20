Jornada de 40 horas abre un nuevo reto económico, advierte Manuel Herrejón

La transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales en México, con pago obligatorio de horas extra a partir de la hora 41, representa un cambio relevante en la estructura del mercado laboral que podría redefinir la relación entre productividad, costos empresariales y bienestar social, considera el analista financiero Manuel Herrejón Suárez.

Luego de que autoridades federales aclararan que el nuevo esquema implicará remuneración adicional desde la primera hora trabajada por encima del límite legal, el empresario mexicano señaló que la medida no debe analizarse únicamente desde su dimensión laboral, sino como un ajuste con implicaciones económicas estructurales.

De acuerdo con Herrejón Suárez, el nuevo marco normativo introduce un incentivo directo para que las empresas reduzcan su dependencia del tiempo de trabajo como principal insumo productivo y busquen mejoras en eficiencia operativa, organización interna e inversión tecnológica.

El cambio transforma el tiempo laboral en un costo más explícito. Eso obliga a las empresas a reorganizar procesos, invertir en productividad o absorber mayores gastos. No es sólo una reforma laboral; es un estímulo económico con efectos sistémicos”, explicó.

Asimismo, Manuel Herrejón subrayó que el impacto de la medida debe evaluarse en el contexto internacional, donde México se ubica entre los países con mayor número de horas trabajadas al año, pero con uno de los niveles salariales más bajos entre economías comparables. Esta combinación, señaló, evidencia que el problema central del mercado laboral mexicano no es la duración de la jornada, sino la productividad por hora trabajada.

Desde esa perspectiva, la reducción del tiempo laboral puede mejorar condiciones de bienestar y salud, pero también obligará al sistema económico a enfrentar una transición hacia modelos de generación de valor más eficientes.

Herrejón Suárez indicó que el efecto de la reforma no será homogéneo entre sectores productivos. Mientras las grandes empresas cuentan con mayor capacidad financiera y tecnológica para reorganizar operaciones, automatizar procesos o redistribuir cargas de trabajo, las micro, pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar presiones inmediatas sobre sus costos laborales.

Este segmento empresarial concentra la mayor proporción del empleo formal en el país, por lo que su capacidad de adaptación será determinante para el impacto macroeconómico de la medida.

El riesgo no está en la reforma en sí, sino en su implementación sin políticas complementarias que impulsen productividad. Si el costo laboral aumenta sin mejoras en eficiencia, puede haber efectos en precios, márgenes de rentabilidad o niveles de formalidad del empleo”, advirtió.

El analista señaló además que, la experiencia internacional muestra que jornadas más cortas pueden coexistir con economías altamente competitivas, pero sólo cuando están acompañadas de inversión en innovación, capacitación laboral y modernización organizacional.

En ese sentido, consideró que el nuevo esquema puede convertirse en un catalizador de transformación productiva si se articula con políticas públicas orientadas a fortalecer capital humano, digitalización empresarial y desarrollo tecnológico. De lo contrario, advirtió, el ajuste podría trasladar tensiones al sistema económico sin modificar su estructura de fondo.

Para Manuel Herrejón Suárez, el debate de fondo no gira únicamente en torno al número de horas trabajadas, sino a la capacidad del país para generar mayor valor económico por cada hora de trabajo. “La discusión real es si México puede sostener un modelo laboral más equilibrado con una economía más productiva. La hora 41 marca el inicio de ese desafío”, concluyó.

cva*