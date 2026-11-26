Hace tres años, Thalía Martínez sobrevivió a una explosión por acumulación de gas en un departamento de Matamoros, Tamaulipas, perdió los dedos de sus manos y sufrió graves quemaduras en el rostro y el cuerpo.

Desde entonces, su vida ha transcurrido entre hospitales, cirugías y rehabilitación, pero mientras lucha por recuperar su autonomía, enfrenta otra batalla: conseguir justicia y que se determinen las responsabilidades por el siniestro que le cambió la vida.

Thalía relató a Excélsior que el 29 de junio de 2023 había acudido al departamento que acababa de rentar para preparar la fiesta de 15 años de una de sus hijas. Dijo que eligió ese inmueble porque, asegura, todas sus instalaciones funcionaban con electricidad: la estufa y el calentador de agua, entre otros aparatos.

Sin embargo, al ingresar y cerrar la puerta, una chispa habría provocado la ignición del gas acumulado en el lugar. Thalía recordó haber visto una especie de onda azul antes de que las llamas alcanzaran su cuerpo y mencionó que, cuando intentó salir, mientras bajaba las escaleras, ocurrió la explosión.

Thalía narró que una vecina que regaba sus plantas escuchó sus gritos de auxilio y le arrojó agua para apagar el fuego. Después llegaron los cuerpos de emergencia y comenzó una larga lucha por sobrevivir.

Las lesiones fueron tan graves que tuvo que ser trasladada a un hospital especializado en quemaduras en San Antonio, Texas, donde permaneció tres meses en terapia intensiva. Perdió los párpados, parte de su cabello y los dedos de las manos; además, necesitó injertos y múltiples cirugías reconstructivas.

Durante un año permaneció con los brazos contraídos, sin poder alimentarse ni realizar actividades por sí misma. Tuvo que aprender nuevamente a caminar y depender de su familia para las tareas más básicas.

A tres años del accidente, su recuperación continúa, las secuelas físicas también han impactado su vida emocional: durante mucho tiempo permaneció prácticamente confinada en casa, con restricciones para exponerse al sol y dificultades para convivir con otras personas.

Para Thalía su recuperación no ha sido su única preocupación, desde el principio su familia comenzó a investigar qué había provocado la explosión, especialmente porque el departamento no contaba con instalaciones de gas en sus aparatos domésticos y que la respuesta comenzó a tomar forma a partir de los dictámenes periciales integrados en la carpeta de investigación NUC/330/2023.

De acuerdo con estas investigaciones, el siniestro habría sido provocado por una fuga de gas natural proveniente de una acometida abandonada y cubierta bajo el subsuelo, entre la banqueta y la cochera del inmueble.

El gas llegó por el drenaje hasta el segundo piso del departamento y se acumuló en el baño, donde se generó una atmósfera explosiva que se habría encendido al momento de abrir la puerta. Es decir, la hipótesis pericial apunta a que el gas no provenía de los aparatos del departamento, sino de una infraestructura subterránea.

De acuerdo con Thalía, antes de la explosión algunos vecinos ya habían reportado olor a gas ante Protección Civil. Sin embargo, señala que ENGIE, empresa relacionada con la infraestructura de distribución de gas natural en la zona, habría negado la existencia de esos reportes.

La investigación también alcanzó a la compañía, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas formuló imputación contra Julio “N”, exdirector regional de ENGIE en Matamoros, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y daño en propiedad, en su modalidad culposa, derivados de posibles omisiones o negligencia.

De acuerdo con los señalamientos de los familiares de Thalía, el exdirectivo habría omitido investigar los hechos y brindar el auxilio correspondiente después de la tragedia. No obstante, su responsabilidad deberá determinarse durante el proceso judicial.

Mientras tanto, Thalía asegura que no ha recibido apoyo institucional para enfrentar las consecuencias del accidente. Incluso, señala que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas no la reconoció como víctima, lo que ha dificultado su acceso a una reparación integral del daño.

Para continuar con sus tratamientos y cirugías en Estados Unidos, su familia ha organizado rifas, colectas y actividades para reunir recursos. Ahora, incluso, buscan vender su casa y terrenos que forman parte del patrimonio familiar.

La atención médica especializada continúa en Texas, donde necesita seguimiento de distintos cirujanos reconstructivos para tratar las lesiones en sus manos, rostro y cuerpo. A la par, el inmueble donde ocurrió la explosión permanece acordonado; sin embargo, la familia ya recibió una notificación sobre su próxima liberación y demolición, luego de que concluyeran los dictámenes periciales.

Thalía no solo espera que avance la investigación y se esclarezca quiénes pudieron evitar la tragedia. También pide que las autoridades y las empresas responsables de los servicios de infraestructura respondan ante situaciones como la que enfrentó su familia.