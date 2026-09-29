Tesoro de EU acusa "influencia corrosiva" del crimen en Baja California

El Departamento de Estado informó en comunicado que las designaciones de hoy del Departamento del Tesoro apuntan a la influencia de los carteles en la gobernanza en México y particularmente en Baja California y ofreció recompensa por informes que conduzcan a detener a algunos de los sancionados.

Las sanciones “ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California”, declaró.

Esas sanciones recaen sobre “el exmarido de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali, y otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las fuerzas del orden”.

Ofreció “hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de los jefes de plaza de Tijuana Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), así como hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena del líder del cártel de Mexicali, Juan José Ponce Félix (“El Ruso”)”.

Tras el exesposa de Marina del Pilar

El Departamento del Tesoro identificó a Carlos Torres Torres, esposo hasta noviembre pasado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, como integrante de la red del Mayito Flaco.

El Tesoro acusó a Carlos Torres de “usar su influencia política para facilitar y proteger las actividades del grupo criminal, del actuar del Gobierno de Baja California y las fuerzas de seguridad”. La administración Trump lo podría acusar de financiar el terrorismo.

Al sancionar a toda la red del actual cabecilla de la facción Mayiza del Cartel de Sinaloa, el Tesoro vinculó a los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres, junto con el brazo armado de Los Rusos, con actividades que benefician a esa separación del cartel.

Tanto Torres como la gobernadora Ávila Olmeda se deslindaron de la acusación del Tesoro.

“Desconozco todos los hechos que se presentan en esta acusación, denuncia anónima que se presentó ante la FGR, y desconozco también los señalamientos que se hacen por parte del gobierno de Estados Unidos”, dijo la gobernadora.

“He resistido cinco años calumnias, mentiras, difamaciones de todo tipo; voy a resistir los próximos once meses que son los más importantes”, agregó. “Este gobierno ha combatido a todos los grupos de delincuencia organizada, son alrededor de 130 detenciones de criminales de alto nivel”.

Carlos Torres Torres por su parte negó “cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”.

Dijo que iniciará “gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”.

El Tesoro vincula a Torres Torres con el Mayito Flaco y con Ángel Don Flaco Rivera Zazueta, exfuncionario aduanal en Chihuahua recién detenido en la Ciudad de México, acusado de coordinar y financiar trasiego de precursores químicos de China a México y México a Estados Unidos.

Carlos Torres Torres fue funcionario en diversos cargos por el Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California durante unas tres décadas, incluso diputado federal por la entidad entre el 2006 y el 2009.

La gobernadora y Torres se casaron en el 2019. El 10 de mayo del 2025, con horas de diferencia, primero Torres Torres y luego Marina del Pilar Ávila dieron a conocer que Estados Unidos les había revocado la visa. Torres se enteró al tratar de cruzar la frontera de Mexicali a California y la gobernadora por un mensaje.

Ninguno ha declarado que esa revocación que supuso investigaciones federales estadunidenses fue motivo de su divorcio, pero la demanda comenzó cinco meses después de la cancelación de visas y concluyó en noviembre pasado.

En su acusación de este martes, el Tesoro identificó a Ismael Mayito Flaco Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada, como el actual líder de la facción que mantiene fidelidad a El Mayo, aun cuando el ex fundador del Cartel de Sinaloa fue sentenciado en julio pasado a cadena perpetua en Nueva York.

El Mayito Flaco habría asumido la dirigencia desde que, en julio del 2024, su padre fue secuestrado y entregado a autoridades federales estadunidenses, lo que desató una guerra de facciones en el cartel, entre la Mayiza y los Chapitos, la facción que encabezan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

El Tesoro sancionó junto con El Mayito Flaco a 17 personas identificadas como operadores de la Mayiza en distintos puestos, incluido el liderazgo de los Rusos, quienes hace unas semanas provocaron una alerta estadunidense por potencial uso de explosivos en oficinas de gobierno en Mexicali.