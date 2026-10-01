Polo deja destrucción; Rachel pega con furia; pronostican lluvias para cuatro estados

Mientras el huracán Polo, ya degradado en tierra, dejó ayer una estela de luto en el norte del país, comunidades aisladas y graves pérdidas económicas en estados como Sonora y Chihuahua, la llegada del ciclón Rachel asestó igualmente un impacto fuerte sobre las costas del Pacífico mexicano.

En Sonora, las lluvias torrenciales provocadas por Polo provocaron la repentina crecida del arroyo Hondo, en el camino hacia San Antonio de la Huerta, arrastrando la camioneta en la viajaban los padres de la alcaldesa de Soyopa, Paulette Encinas Miranda.

La granja de la empresa porcicultora Grupo Kowi, en Sonora, quedó anegada; los cerdos flotaban al interior de la planta. Daniel Sánchez Dórame

Aunque la señora Martina, de 64 años, logró ser rescatada con lesiones, su esposo Antonio Encinas Ortega, de 66 años, fue arrastrado por la corriente y encontrado ayer sin vida.

Y es que la emergencia en Sonora se extendió también al municipio de Soaqui Grande, donde alrededor de mil 200 personas permanecían totalmente incomunicadas por el colapso del puente carretero en el kilómetro 11 de la vía a Tecoripa.

Protección Civil Estatal detalló que siete municipios sufrieron los mayores embates: Navojoa, Guaymas, Empalme, Bácum, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Soaqui Grande, acumulando mil 228 personas trasladadas a albergues.

En el sector agroindustrial, las inundaciones anegaron la planta TIF del Grupo Kowi en Navojoa, paralizando las operaciones de un complejo que procesa 2 mil 500 cerdos diarios y sostiene 2 mil 700 empleos directos. En Guaymas y Empalme, precipitaciones superiores a 200 milímetros y ráfagas de viento de 120 km/h dejaron inaccesibles múltiples granjas porcinas.

En Chihuahua, el paso de las tormentas asociadas a Polo dejó un saldo de tres personas muertas. En Ciudad Juárez, elementos de Bomberos recuperaron el cuerpo de un hombre ahogado en un vaso de captación del fraccionamiento Villa Bonita tras 15 horas de búsqueda, sumándose a otro ahogamiento en Parral y a un hombre electrocutado.

Las lluvias provocaron el derrumbe de viviendas y severas afectaciones en planteles escolares, lo que obligó a las autoridades educativas a mantener la suspensión de clases presenciales y pasar a modalidad a distancia en Juárez, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Las olas alcanzaron vialidades de la comunidad y provocaron daños en distintos puntos Fotos: Abraham Acosta Martínez

El extra

Cuando las poblaciones norteñas comenzaban la evaluación de daños, el huracán Rachel emergió con fuerza frente al occidente.

Manteniendo categoría 1 y con pronóstico de escalar a categoría 2, el sistema se localizó a 320 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, registrando vientos sostenidos de 150 km/h y ráfagas de 170 km/h.

En la comunidad costera de El Paraíso, municipio de Armería, Colima, el oleaje destruyó calles, ramadas turísticas y dos hoteles. Prestadores de servicios turísticos expresaron que, tras el embate inicial de Polo, la llegada de Rachel representó el “tiro de gracia” para la economía local.

Benito Palestino, habitante de Armería, lamentó las condiciones en las que quedó la zona y advirtió sobre el impacto que tendrán los daños para las familias que dependen de las ramadas.

“Si están viendo, El Paraíso está acabado y de las ramadas dependen muchos trabajadores ahorita ya se quedaron sin trabajo”, señaló.

Elías Valdez, ramadero de la comunidad, explicó que ahora esperan algún tipo de apoyo para poder reconstruir y regresar a trabajar. “Pues esperarnos, a ver qué, si de alguna manera el gobierno nos ayuda, si no pues cada quien a rascarse por sus propios medios. Porque necesitamos volver a trabajar”, expresó.

Las autoridades cerraron los puertos a la navegación menor y clausuraron playas en Manzanillo, Tecomán y Armería, al tiempo que habilitaron refugios temporales ante el desbordamiento de la laguna de Cuyutlán.

Las réplicas meteorológicas mantienen bajo vigilancia a Coahuila, Durango, Puebla y Veracruz.

En Coahuila se registraron colapsos estructurales en viviendas de Torreón.

En Durango, la Conagua inició desfogues preventivos en la presa Guadalupe Victoria y emitió una alerta a los poblados aledaños al río El Tunal ante lluvias pronosticadas superiores a los 50 milímetros.

Finalmente, en los límites de Puebla y Veracruz, escurrimientos y arrastre de palizada en la autopista 150-D movilizaron a las corporaciones de Protección Civil en el Valle de Orizaba.

Con información de Daniel Sánchez Dórame, Abraham Acosta Martínez, Carlos Coria Rivas, Alma Gudiño, Rolando Aguilar y Lourdes López

Alertan por desborde del río Bravo

CHIHUAUHUA, Chi.— La Dirección General de Protección Civil en Ciudad Juárez desplegó un operativo de vigilancia y prevención en las inmediaciones del río Bravo, luego de que se reportara un incremento gradual en su cauce y ante un posible desbordamiento.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, informó que alrededor de las 16:00 horas se recibió un llamado al 911 de ciudadanos que se encontraban en el Parque de las Tortugas, quienes advirtieron que la corriente aumentaba. Personal de Bomberos y Protección Civil acudió al lugar y posteriormente realizó una revisión en el sector conocido como las 13 compuertas.

El funcionario explicó que se estableció comunicación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para dar seguimiento al comportamiento del río y conocer las estimaciones sobre la llegada de mayores volúmenes de agua.

De acuerdo con los análisis disponibles al momento de la entrevista, el punto más alto de la creciente se esperaba entre las 22:00 y las 24:00 horas, con posibilidad de un desbordamiento que afectara el carril norte de la avenida Norzagaray.

Como parte de las medidas preventivas, se realizaron recorridos hasta la Casa de Adobe y se alertó a las personas que permanecían cerca del bordo. Rodríguez advirtió que la humedad había reblandecido el terreno, por lo que acercarse a las orillas podía provocar caídas o exponer a la población a deslaves.

Explicó que estas estructuras permitían la salida del agua de las colonias hacia el cauce, pero que, durante una creciente, podían funcionar en sentido contrario y facilitar el ingreso de agua.

Carlos Coria Rivas