En cinco años, agua entubada para 7 millones; entre 2020 y 2025

De 2020 a 2025, las personas con disponibilidad de agua entubada en sus domicilios se incrementó en siete millones afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6% a 82.4%; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4. En 5 años la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en 5%, son 7 millones de mexicanos”, afirmó la mandataria.

En la conferencia se presentaron, además, los avances en materia hidráulica de la actual administración, en donde se destacó que en los dos últimos años se han desarrollado 24 mil obras hidráulicas en los municipios, mediante un esquema centralizado, que ha permitido un mejor ejercicio del presupuesto, informó el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.

Desde el inicio de la administración se decidió que las obras hidráulicas de pequeñas dimensiones que solían desarrollar los municipios se ejecutarían desde el gobierno federal, para evitar el desvío de recursos.

Este esquema que ya se había ensayado en la anterior administración ahora se consolidó, pus desde la aprobación del presupuesto se reservan los recursos.

“Estamos hablando de que este esfuerzo ya ha logrado que se desarrollen 24 mil obras en todo el país, se saneamiento, de agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios, prácticamente todo el país y la inversión supera los 30 mil millones de pesos (…) ¿Cuánto es esto? Pues es el triple de lo que se invertía antes del gobierno de la Presidenta”, expuso.

Morales presentó los avances de todos los proyectos prioritarios, entre ellos distritos de riego, acueductos, saneamiento de ríos y presas y construcciones de nuevos embalses, que representarán a lo largo del sexenio una inversión total de 180 mil millones de pesos.

EL SALDO

· La cobertura de agua entubada en hogares creció de 77.6% a 82.4%.

· El porcentaje de viviendas sin acceso directo a agua potable bajó de 3.7% a 2.4%.

· La Conagua reporta 24 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en 2 mil 183 municipios.

· La infraestructura prioritaria absorberá una bolsa histórica de 180 mil millones de pesos

Y defiende nacionalidad única

Tras la aprobación en el Senado de la reforma constitucional para que los candidatos a la Presidencia y a las gubernaturas tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la oposición al dictamen y descartó que la medida vulnere los derechos de los migrantes.

Recalcó que con esa reforma no se violan los derechos de los migrantes, pues si alguno desea contender por la presidencia o por una gubernatura podrán hacerlo siempre y cuando renuncien a otra nacionalidad.

“Si un mexicano desea contender, podrá hacerlo siempre y cuando renuncie a la otra nacionalidad que ostente”, enfatizó, tras señalar la incompatibilidad de jurar lealtad a dos Estados.

“¿Quién puede oponerse a que si eres presidente de México defiendas a otro país? En tiempos de injerencias es importante que los ciudadanos tengan claridad de que sus representantes populares solo tienen una patria”.

Asimismo, la indicó que se debe revisar el caso de Jasmine Bugarín, recién nombrada coordinadora de la alianza entre Morena y el PVEM en Nayarit, ante las versiones que señalan su nacimiento en Estados Unidos de cara al proceso electoral.

Arturo Páramo

Revisarán retiro de ficha roja

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Interpol retiró la ficha roja de búsqueda y arresto emitida contra Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, pese a estar documentada su presunta participación en esquemas de evasión fiscal mediante empresas “factureras”.

Reprochó la decisión y adelantó que el Gabinete de Seguridad solicitará aclaraciones:

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y a Álvarez Puga. ‘Factureros’ reconocidos. Con orden de aprehensión en México, pero todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios, con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, puntualizó.

Confirmó que se exigirá la reactivación del mecanismo de captura internacional.

Respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, explicó que existen discrepancias con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Arturo Páramo