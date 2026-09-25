DEA intensifica búsqueda de “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada
La DEA intensificó la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
La Administración de Control de Drogas (DEA) reiteró que mantiene bajo la mira a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, identificado como líder de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa y acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas en Estados Unidos.
La división de San Diego del organismo lo incluyó en su lista de fugitivos y difundió detalles de su identidad: mide 1.75 metros, tiene ojos y cabello marrón, y también es conocido como “El Caballero” y “El Heredero del Monte”.
El gobierno estadounidense lo considera un peligroso narcotraficante y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Zambada Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y se le atribuye la coordinación del trasiego de toneladas de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Según la DEA, sus operaciones cuentan con el apoyo de grupos como Los Rusos, Los Flecha MZ, La Sombreriza y Los Cazadores.
Las autoridades estadounidenses sostienen que “El Mayito Flaco” mantiene una red de corrupción integrada por autoridades y criminales, lo que le ha permitido sostener las rutas de tráfico de drogas y fortalecer su facción dentro del Cártel de Sinaloa.