DEA intensifica búsqueda de “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada

La Administración de Control de Drogas (DEA) reiteró que mantiene bajo la mira a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, identificado como líder de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa y acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas en Estados Unidos.

La división de San Diego del organismo lo incluyó en su lista de fugitivos y difundió detalles de su identidad: mide 1.75 metros, tiene ojos y cabello marrón, y también es conocido como “El Caballero” y “El Heredero del Monte”.

El gobierno estadounidense lo considera un peligroso narcotraficante y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Zambada Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y se le atribuye la coordinación del trasiego de toneladas de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Según la DEA, sus operaciones cuentan con el apoyo de grupos como Los Rusos, Los Flecha MZ, La Sombreriza y Los Cazadores.

Las autoridades estadounidenses sostienen que “El Mayito Flaco” mantiene una red de corrupción integrada por autoridades y criminales, lo que le ha permitido sostener las rutas de tráfico de drogas y fortalecer su facción dentro del Cártel de Sinaloa.