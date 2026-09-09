A proceso distribuidores de drogas sintéticas vinculados con ‘La Mayiza’

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a tres presuntos integrantes de una organización dedicada a la distribución de drogas sintéticas que operaba en Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California, y que, de acuerdo con las investigaciones, estaría vinculada con “La Mayiza”.

Los imputados fueron identificados como Luis Alberto Ayala Jáuregui, alias “El Loco”; Enrique Noé Barrera Loera, alias “Kike”, y Óscar Uriel Chaparro de la Rosa, señalado por las autoridades como presunto jefe de plaza de la célula criminal denominada “Los Rugrats”, considerada brazo armado de “La Mayiza”.

De acuerdo con las indagatorias, Luis Alberto Ayala Jáuregui presuntamente tenía entre sus funciones supervisar las actividades delictivas realizadas por la organización. Es hijo de Tania Jáuregui Félix, detenida el año pasado y quien actualmente cumple una sentencia.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó de legal la detención de los tres implicados. Posteriormente, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en su contra por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Adicionalmente, Luis Alberto Ayala Jáuregui y Enrique Noé Barrera Loera fueron imputados por un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, así como por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Investigación comenzó en mayo de 2026

Las investigaciones relacionadas con Luis Alberto Ayala Jáuregui se iniciaron en mayo de 2026, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima que permitió abrir una línea de investigación sobre las actividades del grupo.

Óscar Uriel Chaparro de la Rosa, detenido días atrás durante un cateo realizado en Durango, presuntamente encabezaba la estructura criminal investigada.

Las pesquisas permitieron establecer que el grupo recibía cargamentos de drogas sintéticas que posteriormente eran distribuidos en distintos puntos, entre ellos centros comerciales. Para ocultar los narcóticos, sus integrantes utilizaban viviendas rentadas o inmuebles obtenidos mediante plataformas de alojamiento para estancias de corta duración.

Nueve cateos en Baja California y Durango

Los primeros operativos contra esta estructura se remontan a mediados de 2025, cuando agentes federales cumplimentaron una orden de cateo autorizada por un juez en un inmueble localizado en Tijuana, Baja California, identificado durante las investigaciones como un punto utilizado para la venta y distribución de narcóticos.

La FGR ha ejecutado nueve órdenes de cateo como parte de las acciones dirigidas a desarticular al grupo criminal. Ocho de las intervenciones se realizaron en inmuebles ubicados en Tijuana y una más en Durango.

El saldo de estos operativos es de siete personas detenidas, además del aseguramiento de distintas cantidades de droga, armas de fuego, cartuchos y vehículos presuntamente relacionados con las actividades investigadas.

La Fiscalía General de la República informó que mantendrá las investigaciones y acciones ministeriales contra personas relacionadas con delitos de alto impacto, como parte de las labores para combatir estructuras dedicadas a la delincuencia organizada y evitar que este tipo de actividades permanezcan impunes.