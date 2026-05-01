BYD: innovación que también transforma vidas

La innovación también puede ser un acto de solidaridad. Bajo esa premisa, BYD México colabora con Banco de Tapitas, en una iniciativa que beneficia a niñas y niños en tratamiento oncológico.

Como parte de esta iniciativa, la firma realizó la donación de costales de tapitas, así como 10 equipos de cómputo y 10 audífonos de diadema. Estos recursos no sólo contribuyen al financiamiento de tratamientos, sino que también facilitan el acceso a herramientas que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes durante su proceso.

La acción forma parte de la estrategia de responsabilidad social de BYD México, que busca integrar su visión de innovación con un enfoque más humano. Para la empresa, el progreso no se limita al desarrollo de nuevas tecnologías en movilidad, sino que también implica generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

Esta colaboración refuerza una narrativa cada vez más relevante en la industria: el papel de las empresas como agentes de cambio social. En ese sentido, BYD apuesta por demostrar que la tecnología, la movilidad y la empatía pueden avanzar en la misma dirección.

Con iniciativas como esta, BYD no sólo consolida su presencia en el país, sino que también posiciona su marca bajo un eje de valor que trasciende lo comercial: contribuir activamente a la construcción de un entorno más solidario.