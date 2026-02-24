Aguascalientes seguirá siendo tierra de paz y oportunidades: Tere Jiménez

En el marco de la conmemoración por el Día de la Bandera, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció la disciplina, entrega y vocación de las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad, cuyo trabajo, señaló, ha sido fundamental para garantizar la estabilidad y brindar certidumbre a la población.

La mandataria aseguró que Aguascalientes es un referente a nivel nacional en materia de seguridad y convivencia, ya que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúan como un solo frente, con objetivos y tareas definidas. Asimismo, expresó, el objetivo es mantener el clima de tranquilidad, lo cual se ha logrado a través de decisiones firmes, una estrategia clara y con la premisa de que vivir sin miedo es un derecho, no un privilegio.

Tras encabezar el izamiento de la Bandera en la explanada de Plaza Patria, la gobernadora reafirmó que Aguascalientes continuará siendo tierra de paz, de gente buena, de oportunidades y de futuro; asimismo, convocó a seguir consolidando al estado como referente nacional. “Que nuestra bandera sea una guía y el símbolo del compromiso que tenemos de construir una nación digna, justa y solidaria”, señaló-

“Sigamos demostrando que, gracias a la entrega, compromiso y valores de la gente de esta tierra, Aguascalientes es un ejemplo de paz, un ejemplo de desarrollo y un ejemplo de justicia. ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva Aguascalientes y que viva México”, dijo la gobernadora!

Reiteró que en la entidad no hay espacio para la impunidad y que su administración no dará un paso atrás en la lucha permanente contra quienes atentan contra la población, “vamos a defender con todos los medios a nuestro alcance la tranquilidad que con mucho esfuerzo hemos consolidado”, destacó.

Durante el evento, se realizó la ceremonia de incineración de 11 banderas, además de abanderar de forma simultánea a cien instituciones educativas. Asimismo, la mandataria estatal premió a los alumnos ganadores del concurso “Pinta tu Bandera”, quienes recibieron un reconocimiento y una tablet.

