Procesan a 8 hombres por robo de 2.5 mdp en El Salto, Jalisco

Ocho hombres fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado tras un atraco de 2.5 millones de pesos en El Salto, Jalisco y además se les impuso un año en prisión preventiva.

La Fiscalía del Estado informó que los imputados fueron detenidos el pasado 9 de febrero luego de un operativo desplegado tras el reporte de un robo en una finca de la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los señalados presuntamente ingresaron de forma violenta al domicilio y amagaron con arma de fuego a las personas que se encontraban en el lugar. Durante los hechos, una mujer fue agredida físicamente.

Según la autoridad ministerial, los presuntos responsables se apoderaron de una caja fuerte con aproximadamente dos millones y medio de pesos en efectivo, así como joyas y una camioneta Toyota Hilux modelo 2025.

Detenciones tras persecución

Policías municipales de El Salto, en su calidad de primeros respondientes, y agentes de la Vicefiscalía en Investigación Regional realizaron un operativo para ubicar a los implicados.

Dos de los hombres fueron detenidos en el sitio del robo, mientras que los seis restantes fueron capturados tras una persecución que concluyó en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá.

Las detenciones fueron calificadas como legales por la autoridad judicial correspondiente.

Cateo y recuperación de objetos

La Fiscalía señaló que como parte de las diligencias se ejecutó un cateo en un domicilio de la colonia Educadores Jaliscienses, en Tonalá.

En ese inmueble fue localizada parte del botín, incluidas pertenencias personales que fueron reconocidas por las víctimas como parte de lo sustraído durante el robo.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso por el delito de robo calificado, la cual fue concedida por un juez.

Prisión preventiva por un año

Como medida cautelar, el juzgador dictó prisión preventiva oficiosa por un año para los ocho imputados, mientras que el plazo para la investigación complementaria fue fijado en tres meses.

Los hombres vinculados a proceso son: Carlos Eduardo “N”, Kevin Yahir “N”, Moisés “N”, Pablo César “N”, Jesús “N”, Jorge Alberto “N”, Ismael “N” y Carlos Alberto “N”.

La Fiscalía del Estado indicó que las investigaciones continúan a fin de determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos similares en la zona metropolitana de Guadalajara.

RLO