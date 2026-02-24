Planet Fitness cumple su misión de mover a México al romper récords sumando más de 280,000 socios activos

Esta innovadora dinámica, que incluyó la entrega de 5 autos y 10 motocicletas, fue creada para incentivar a más personas a dar el primer paso, inscribirse al gym e iniciar su proceso de bienestar en un entorno accesible, sin juicios y sin presión.

En un país donde el acceso al ejercicio de calidad a menudo se percibe como un lujo, Planet Fitness ha cambiado las reglas del juego al ofrecer membresías a un precio asequible y una experiencia de entrenamiento de primer nivel y libre de críticas. Su enfoque se centra en que cualquier persona, independientemente de su nivel de condición física, edad o experiencia previa, pueda sentirse bienvenida y motivada a alcanzar sus objetivos.

Una red en expansión

Con presencia en más de 14 estados de la República, Planet Fitness sigue apostando por la expansión. Cada unidad está equipada con tecnología de punta y un equipo altamente capacitado, garantizando una experiencia de entrenamiento segura, cómoda y motivadora. Este éxito no solo reafirma la confianza de los usuarios, sino que también subraya el compromiso de Planet Fitness con la salud y el bienestar de los mexicanos.

Más que un gimnasio, una comunidad

El impacto de Planet Fitness trasciende los números. Sus unidades se han convertido en puntos de encuentro donde las personas encuentran apoyo, motivación y una comunidad dispuesta a celebrar cada paso hacia un estilo de vida más saludable.

Un futuro prometedor

Con el impulso logrado en enero, Planet Fitness está listo para continuar su crecimiento en México, llevando su filosofía de inclusión y accesibilidad a más rincones del país. El compromiso de la marca se mantiene firme: democratizar el fitness y empoderar a las personas para que construyan una vida saludable y activa.

Con más de 47 unidades en operación en estados clave como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Morelos, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato y recientemente Yucatán y Quintana Roo. Planet Fitness se consolida como el líder en democratizar el fitness y hacer del ejercicio una opción accesible para todos.

El mejor momento para comenzar es ahora. Planet Fitness invita a todos los mexicanos a sumarse a esta comunidad en crecimiento, demostrando que nunca es tarde para dar el primer paso hacia una mejor versión de uno mismo.