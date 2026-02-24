Desea presidente del TEPJF reforma electoral dinámica, dialogada y analizada

De cara a la presentación de la reforma electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, consideró que los consensos responden a coyunturas históricas y que lo fundamental de la reforma electoral será la discusión en el Congreso.

Lo deseable es una reforma dinámica, dialogada y analizada, que consolide a las instituciones y refleje la voluntad ciudadana”, apuntó.

Más que hablar de imposiciones, insistió en privilegiar el debate legislativo una vez que el texto sea público.

El magistrado presidente, en entrevista con los medios, llamó a conocer primero el contenido de la iniciativa antes de emitir juicios.

Subrayó que se trata de un proyecto impulsado desde la Presidencia mediante una comisión específica, lo que, dijo, le da una “visión de Estado” y un proceso previo de estudios y consultas.

Bátiz se manifestó a favor de revisar la fecha de la elección judicial para facilitar la organización electoral y evitar complicaciones operativas, siempre equilibrando la eventual reducción de costos con la calidad de los comicios.

También respaldó una racionalización del gasto, sin que ello afecte la certeza ni el desempeño institucional.

Por otra parte, respecto a los nuevos partidos, recordó que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de validar el cumplimiento de los requisitos legales, mientras que el Tribunal revisa eventuales impugnaciones.

Negó que las autoridades electorales decidan discrecionalmente quién obtiene el registro y aseguró que cualquier determinación será objetiva y apegada a la norma.

