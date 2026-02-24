Reportan helada blanca en Perote, Veracruz

La madrugada de este martes la temporada invernal dejó un paisaje cubierto por una fina capa de cristales de hielo en comunidades del altiplano de Perote, donde se registró una helada blanca, fenómeno asociado a temperaturas de 0 grados Celsius o menos y a la congelación directa del vapor de agua sobre superficies expuestas.

De acuerdo con especialistas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este tipo de helada se forma durante noches despejadas, con poco viento y fuerte pérdida de calor, condiciones presentes en la zona.

En localidades como Zalayeta, Totalco y áreas cercanas al Cofre de Perote, habitantes reportaron pastizales, techos y vehículos cubiertos de escarcha.

La meteoróloga Jessica Luna, del Centro Hidrometeorológico Regional Golfo Centro, explicó que la helada blanca se reconoce por su apariencia blanquecina y por la formación de cristales visibles sobre hojas y suelos, un fenómeno que también se observó en municipios vecinos como Las Vigas.

Estas condiciones son comunes en el altiplano de Perote durante la temporada invernal, donde la altitud superior a los 2,400 metros incrementa la probabilidad de heladas.

Y aunque el fenómeno genera paisajes llamativos, los meteorólogos mencionaron que estas condiciones también pueden provocar daños en cultivos sensibles y vegetación joven. Estrés térmico en ganado, especialmente en crías o animales sin resguardo e incremento en enfermedades respiratorias e hipotermia en población vulnerable.

Las autoridades de Protección Civil prevén que las noches y madrugadas continúen frías en las zonas montañosas, con posibilidad de nuevas heladas moderadas. El viento del noreste y la baja humedad mantendrán el ambiente propicio para más episodios similares.

Helada en Veracruz Foto: Especial

JCS