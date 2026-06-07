Planeación urbana debe ser obligatoria para construir ciudades más ordenadas: especialista

La planeación urbana de largo plazo debe convertirse en una política obligatoria para todos los niveles de gobierno si se quiere construir ciudades más ordenadas, competitivas y con mejores servicios públicos, afirmó Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Morelia.

La funcionaria consideró que fortalecer los instrumentos de planeación y la coordinación metropolitana permitiría anticipar problemas de movilidad, agua, infraestructura y seguridad antes de que se conviertan en crisis urbanas.

“La expansión territorial lleva a mala movilidad, porque son más traslados, porque son pocas rutas y porque durante muchos años se permitió el desarrollo sin tener proyecciones viales a futuro”, explicó la también doctora en Políticas Públicas.

Joanna Moreno Manzo Foto: Especial

A su juicio, uno de los principales problemas de las ciudades mexicanas es que crecieron más rápido de lo que fueron capaces de planear. Conforme las manchas urbanas se expandieron y alcanzaron municipios vecinos, los retos dejaron de ser exclusivamente locales, pero la toma de decisiones continuó fragmentada.

“Que la ciudad crezca y sus colindancias con otros municipios sigan creciendo dificulta temas como el agua, la infraestructura y la movilidad. Incluso hoy, en muchos lugares, la planeación metropolitana sigue sin funcionar plenamente”, señaló Joanna Moreno Manzo.

Por ello, propuso impulsar una mayor coordinación regional y establecer mecanismos que obliguen a las distintas autoridades a respetar los planes de desarrollo urbano de largo plazo, independientemente de los cambios de administración.

Moreno Manzo advirtió que cuando una ciudad crece sin reservas territoriales, sin corredores de conectividad y sin previsiones para futuras vialidades, los problemas terminan acumulándose durante años.

“Si no existen proyecciones viales y se permite construir donde debería existir una futura conexión, las arterias siguen siendo las mismas mientras la ciudad continúa creciendo”, expuso.

Joanna Moreno Manzo sostuvo que la planeación urbana debe entenderse como una política pública estratégica y no como un trámite administrativo. De lo contrario, los costos terminan reflejándose en la calidad de vida de los ciudadanos.