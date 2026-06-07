Sujeto dispara contra dos mujeres en un bar y al escapar mata a un policía

Desde la tarde del sábado, todas las agencias de seguridad e investigación están en Código Rojo buscando al sicario que disparó contra un hombre y dos mujeres a quemarropa en el interior de un bar en pleno Centro de Hermosillo, Sonora, y después al estar huyendo asesinó a un joven agente de la Policía Municipal, quien murió en el cumplimiento de su deber al intentar defender a las víctimas.

Los hechos ocurrieron en el Club Juárez, ubicado sobre la calle Juárez en la Colonia Centro, en la zona comercial del primer cuadro de la capital de Sonora.

Según se aprecia en el video de la cámara de seguridad del bar, el hombre discutía con una mujer y cuando otra pareja interviene, el sujeto desenfunda un arma corta y dispara a quemarropa a contra las dos mujeres y el hombre.

Después, huyó por calles del Centro de la Ciudad donde se encontró con el agente de policía Luis Fernando Molina Aviles, quien tenía 34 años de edad; éste quiso detener al sujeto quien también le disparó, dejándolo sin vida.

El agente de Policía, Luis Fernando Molina, ingresó al Departamento de Seguridad Pública Municipal en 2019 y desde entonces estaba asignado a la vigilancia del sector comercial de Hermosillo.

De acuerdo con la organización civil Causa en Común, en lo que va de 2026 han sido asesinados al menos 139 agentes de seguridad pública en México; incluyendo: 65 policías municipales, 35 agentes de la Guardia Nacional, 34 policías estatales, cuatro elementos del Ejército y un policía federal.

Los estados con más agentes de seguridad pública asesinados son: Jalisco (30), Sinaloa (17), Michoacán (14), Morelos (13) y Estado de México (12).

En Jalisco matan al dueño de un negocio de inflables

Por Juan Carlos Ponce

Días atrás, el dueño de un negocio de venta y renta de inflables fue ejecutado a balazos en la entrada del comercio, ubicado en Zapopan, Jalisco, por sujetos que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta.

El ataque armado tuvo lugar en la colonia Valle de los Molinos, sobre el cruce de Valle de Tesistán y Valle de Ameca, en el municipio citado anteriormente, donde vecinos reportaron el sonido de detonaciones de armas de fuego.

Según testigos, los agresores, quienes huyeron del lugar tras lograr su objetivo, arribaron hasta el negocio de inflables a bordo de una motocicleta y se escabulleron entre las calles cercanas.

Se informó que la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte antes de que pudiera recibir atención médica.

De manera preliminar trascendió que el hombre fue ejecutado justo al salir del negocio de inflables; familiares desconocen las causas que motivaron la agresión contra el comerciante, por lo que el móvil del crimen permanece sin esclarecer.

Policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en la zona y sobre los accesos hacia la carretera a Tesistán; sin embargo, no se reportan personas detenidas. Personal de la Fiscalía del estado y peritos forenses quedaron a cargo de las investigaciones para establecer el móvil de este homicidio y tratar de identificar y capturar a los responsables del ataque.