FGR atenderá denuncias de turistas durante el Mundial 

Con el objetivo de orientar, atender denuncias e iniciar investigaciones ante la comisión de cualquier delito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) puso en operación un micrositio dirigido principalmente a las y los turistas nacionales y extranjeros, en el marco del Mundial de Futbol 2026.

El órgano autónomo, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, indicó que la prioridad es la seguridad y mantener atención especial en las sedes mundialistas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para recibir, de manera presencial o virtual, a las personas que necesiten orientación o deseen presentar una denuncia.

Se detalló que, en la capital del país, para denunciar de manera presencial, el mapa digital muestra la dirección de la FGR en Dr. Lucio 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, o en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la ciudad de Guadalajara, las oficinas se encuentran en Avenida 16 de septiembre 591, Mexicaltzingo, o en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

Para la ciudad de Monterrey, la sede de la FGR está en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, kilómetro 14.5, colonia Nueva Castilla, municipio de General Escobedo, o en el Módulo del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo.

La FGR indicó que, no obstante, se cuenta con sedes en las 32 entidades del país.

En las cuentas oficiales de redes sociales de la FGR se puso en operación un micrositio con postales en las que se da la bienvenida a visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar la fiesta mundialista con tranquilidad y seguridad en México.

En el link del micrositio mundialista que aparece en el portal de fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026, también se puede consultar información útil de derechos y obligaciones de las y los extranjeros, así como el número de emergencia.

Con esta herramienta tecnológica, las y los turistas nacionales y extranjeros pueden iniciar su denuncia en línea; además pueden localizar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren y el directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) donde se proporciona ayuda las 24 horas, los 365 días del año.

Otra opción digital que se muestra en las postales es escanear el código QR de Información de las Oficinas Centrales de Ventanilla Única de Atención.

En el micrositio de la FGR, diseñado para facilitar las denuncias de las víctimas de cualquier delito federal, se invita a los visitantes a dar clic en el banner para localizar el domicilio o número de contacto de su embajada o llamar al 911 en caso de emergencia.