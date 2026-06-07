American Society propone Tratado de Lucha Contra el Crimen

La American Society of México propuso a los gobiernos de México y Estados Unidos la creación de un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral frente a la delincuencia organizada, el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y otras amenazas comunes para ambos países.

La iniciativa fue presentada este fin de semana por Larry Rubin, presidente de AmSoc, durante la gala conmemorativa por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

El evento celebrado con la representación de la Embajada de Los Estados Unidos en México, Rubin celebró la actual integración económica, cultural y social de ambos países y enfatizó la gran oportunidad de fortalecer aún más esa integración mediante acciones que impulsen la inversión y aprovechen el enorme potencial que tenemos como región.

Se trata de seguir construyendo una prosperidad compartida y llevar a América del Norte a convertirse en la región más competitiva, innovadora y próspera del planeta”, puntualizó.

En este sentido, agregó que para consolidar dicha estrategia de prosperidad es fundamental la coordinación y trabajo conjunto para atender los principales retos que limitan el potencial común, en particular el de la seguridad y el crimen organizado.

Es un desafío compartido y merece una respuesta compartida.

Así como el TLC transformó la manera en que nuestras economías colaboran, hoy necesitamos un nuevo nivel de cooperación para enfrentar juntos a quienes amenazan nuestra seguridad y prosperidad”, señaló Larry Rubin.

El TLCC buscaría establecer un marco de cooperación profunda y estructurada para enfrentar de manera conjunta los desafíos del crimen organizado, el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y otras amenazas transnacionales que afectan a las comunidades en ambos lados de la frontera, sostuvo.

La propuesta convoca al trabajo coordinado entre los Gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, y se buscaría sumar a todas las fuerzas políticas del país.

La seguridad de México y Estados Unidos exige cooperación, visión de Estado y unidad nacional” puntualizó Larry Rubin.

EU derriba drones iraníes a 100 días del inicio de la guerra

Por Joseph Na’a

El estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, vuelve a ser el principal foco de tensión entre Estados Unidos e Irán. El Ejército estadounidense aseguró este domingo haber interceptado y derribado dos drones iraníes que, según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), representaban una amenaza para la navegación internacional.

El episodio marca un nuevo repunte de las hostilidades en una guerra que, tras cien días de enfrentamientos y un frágil alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril, parecía haber entrado en una fase de relativa calma.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y constituye una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Cualquier incidente militar en esta zona repercute de inmediato en los mercados internacionales y en los precios de los hidrocarburos.

Según la versión estadounidense, las fuerzas desplegadas en la región permanecen "en alerta y preparadas para defenderse de cualquier agresión iraní". Días antes, Washington ya había informado de la destrucción de otros cuatro drones y de ataques contra sistemas de radar costeros iraníes.

Teherán respondió con una ofensiva de misiles dirigida contra instalaciones militares en Kuwait y Baréin, dos aliados estratégicos de Estados Unidos en el Golfo, elevando nuevamente el riesgo de una escalada regional.