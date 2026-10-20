Tensión en la UNAM: Prepa 8 va a clases en línea y diálogo se entrampa en FES Aragón

Las diferencias entre autoridades universitarias y grupos estudiantiles se mantienen en dos planteles de la UNAM. Este martes, las direcciones de la Prepa 8 y de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón aseguraron haber respondido a los pliegos petitorios, aunque sus comunicados reportaron escenarios distintos en las negociaciones.

En la Prepa 8, Miguel E. Schulz, la Dirección informó que todos los puntos del pliego petitorio presentado por grupos activistas han sido atendidos; sin embargo, anunció que las clases continuarán en línea a partir de este miércoles 21 de octubre, en los horarios habituales, para reducir las afectaciones académicas.

La autoridad del plantel señaló que mantiene su disposición al diálogo y que las fechas de las próximas mesas de seguimiento se darán a conocer mediante sus canales oficiales.

Respecto de las manifestaciones relacionadas con violencia de género, informó que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género acudió al plantel en dos jornadas.

Por su parte, la Dirección de la FES Aragón informó que autoridades y funcionarios acudieron este martes a un encuentro convocado por un grupo de estudiantes a las 15:00 horas, con el propósito de dialogar sobre las respuestas al pliego petitorio.

Según su comunicado, aunque se dio respuesta a las peticiones planteadas, algunas personas asistentes impidieron que las autoridades expusieran la información, atendieran inquietudes y realizaran aclaraciones, además de exigir que se retiraran.

La administración de la facultad sostuvo que estas condiciones dificultaron el entendimiento y obstaculizaron la búsqueda de soluciones. No obstante, manifestó su disposición a continuar las conversaciones y pidió propuestas de fecha y horario para una nueva mesa de trabajo.

La FES Aragón planteó que el próximo encuentro se realice en condiciones que permitan a ambas partes expresarse, revisar las respuestas al pliego petitorio y construir acuerdos.

En ambos casos, las autoridades universitarias reiteraron su disposición al diálogo.