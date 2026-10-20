Greenpeace alerta por cenotes y pozos contaminados en Yucatán

Ambientalistas de Greenpeace denunciaron que al menos 17 cuerpos de agua en diferentes localidades de Yucatán dieron positivo a contaminación por materia fecal y otras sustancias altamente nocivas para la salud de las personas.

Se determinó que cenotes y pozos usados por las comunidades mayas se encuentra contaminados presuntamente por las granjas porcícolas.

"Realizamos un muestreo de la calidad de agua en 17 puntos de seis localidades que se encuentran en el estado de Yucatán cerca de la capital de Mérida, en estos 17 puntos hablamos de cenotes y también pozos de agua que se utilizan el uso doméstico o agrícola y lo que encontramos como resultado principal es que existe una contaminación generalizada en todos los puntos que se muestrario”

“Y esta contaminación se debe particularmente a contaminación fecal que provienen discretas de origen animal y la cercanía de las granjas porcícolas a estos puntos muestrados", detalló Ornela Garelli, ambientalista de Greenpeace.

Piden a las autoridades investigar el caso

Entre los cuerpos de agua analizados se encuentras cenotes de las localidades de Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz, este último determinado como uno de los más contaminados.

"Aquí los resultados fueron altos muy altos en coliformes y enteroscocos fecales", afirmó José Luis Perlasca, ambientalista.

Para los ambientalistas el impacto de las granjas porcícolas y avícolas en la región ha incrementado la contaminación de los cenotes en las comunidades.

"Este cenote es el pueblo hasta cuando alguien viene y los niños y los metros en la escuela les dicen ay maestro vamos a visitar el cenote de mi pueblo o sea él se nota es un símbolo de nuestra comunidad es nuestra identidad y si lo usan vienen a bañarse en él pero pues yo creo que es momento de que toda la comunidad lo sepa toda la gente le dé la importancia que debe de tener porque literalmente se están bañando con agua de popo", comentó Densi Ruiz, habitante de la comunidad.

Piden a las autoridades investigar los cuerpos de agua.

"Sí, el año pasado murió un muchacho, a un joven le dio cáncer en el estómago, también tomaba el agua, era de bajos recursos económicos, no compraba el agua que ahorita cuesta 30 o $40, entonces él tomaba agua del agua potable y se le presentó una infección en el estómago y se le presenta el cáncer y falleció", dijo Wilberth Nahuat, excomisario ejidal.

A manera de protesta y para visibilizar la problemática, la organización internacional Greenpeace realizó una manifestación dentro de un cenote contaminado en Yucatán.