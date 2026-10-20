Tamaulipas se coloca entre los estados con menor incidencia delictiva del país

Bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas se ubicó en el noveno lugar nacional entre las entidades con menor incidencia delictiva durante septiembre de 2026, al registrar una tasa de 91.75 presuntos delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La incidencia delictiva de la entidad fue 28.1 por ciento inferior a la media nacional, situada en 127.58 delitos por cada 100 mil habitantes. Además, Tamaulipas avanzó dos posiciones respecto a agosto, cuando ocupaba el lugar once en la clasificación de estados con menor incidencia.

Entre los indicadores destacados se encuentra la disminución de los delitos patrimoniales. Durante septiembre, el robo de vehículos y el robo a casa habitación registraron sus cifras más bajas para ese mes desde 2015, según los datos oficiales difundidos.

En el caso del robo de vehículos, Tamaulipas se colocó en el octavo lugar nacional entre las entidades con menor incidencia, con una tasa de 3.07 por cada 100 mil habitantes. Durante septiembre de 2026 se iniciaron 116 carpetas de investigación por este delito, frente a las 530 registradas en el mismo mes de 2015.

Por su parte, el robo a casa habitación contabilizó 66 carpetas de investigación en septiembre, cifra inferior a las 337 registradas durante el mismo mes de 2015.

En materia de extorsión, la entidad reportó una tasa de 0.40 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 0.64, de acuerdo con las cifras presentadas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha señalado que los resultados en seguridad están vinculados con la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento de las corporaciones estatales, las labores de inteligencia y la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.

Durante el encuentro Cuatro años transformando Tamaulipas, realizado el pasado 1 de octubre, el mandatario subrayó la importancia de mantener una política de seguridad enfocada en la construcción de la paz y la atención permanente a las necesidades de la población.

“Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos. La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos”, expresó Villarreal Anaya durante el encuentro.

La estrategia estatal contempla la colaboración con las instituciones federales, el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Guardia Estatal y la atención a las causas que generan violencia, además de acciones de prevención y combate a las conductas delictivas.