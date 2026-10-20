Proveedores incumplidos quedarán fuera de los nuevos contratos para medicinas: Eduardo Clark

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, reportó un abasto del 87% en las entregas de medicamentos correspondientes al último mes en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el funcionario precisó que existe un 13% de incumplimiento por parte de los proveedores de insumos médicos en los contratos vigentes de la dependencia.

"Si vemos el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, y solo hablamos de medicamentos, estamos hablando de que se entregaron en términos porcentuales el 87% de los medicamentos en el último mes. Es decir, tenemos un 13% que todavía por alguna razón u otra tenemos incumplimiento. Ha bajado bastante, llegamos a tener incumplimientos de 25% a 30%, pero es donde estamos. Lo importante para nosotros es que estos proveedores que no están cumpliendo pues no participen de aquí en adelante", declaró Eduardo Clark.

El subsecretario de la Secretaría de Salud explicó que las licitaciones concluidas recientemente comenzarán a surtir efecto a partir de enero, cuando los proveedores inicien las entregas físicas en las unidades médicas.

El funcionario apuntó que las compras de insumos médicos requieren una fase previa de planeación para coordinar los requerimientos de la infraestructura hospitalaria del país.

"Las licitaciones son un tema que nos tarda dos o tres semanas, pero la planeación antes puede tardar entre un año y 14 meses. Las licitaciones se concluyeron, pero son licitaciones que apenas van a verse reflejadas en entregas a partir de enero. Hoy todavía los proveedores siguen planificando para estar listos", afirmó el subsecretario.

Digitalización de la cadena de suministro

El representante de la Secretaría de Salud expuso que la estrategia central para elevar el abastecimiento radica en la integración de plataformas digitales en los centros de atención médica.

Señaló que IMSS-Bienestar asumió la operación de 24 sistemas estatales de salud que carecían de herramientas unificadas de monitoreo de inventario.

"La gran apuesta de nosotros es la digitalización de los procesos internos logísticos de inventario y planeación para que, cuando una molécula o un material de curación baje de un stock mínimo, mandemos más", indicó Eduardo Clark.

El funcionario añadió que la implementación de estos sistemas informáticos abarca un despliegue operativo en 15 mil centros de salud y mil hospitales del país.

Publicación de datos de compras consolidadas

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo sostuvo que la dependencia habilitó un portal de acceso público para consultar las adquisiciones y contratos asignados a las empresas farmacéuticas.

"Si ustedes entran a compraconsolidada.salud.gob.mx van a encontrar todos los medicamentos que hemos comprado y a quién. Estamos transparentando todo lo que se le pide a los proveedores, cada orden de suministro y si lo entregaron o no lo entregaron y a dónde la tenían que entregar", aseveró Eduardo Clark.

Durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre, Eduardo Clark, señaló que existen casos documentados de medicamentos sustraídos de hospitales y centros de salud para venderlos fuera de las unidades médicas.

El funcionario aclaró que estos hechos no permiten responsabilizar de manera general al personal sanitario por el desabasto, pero se conocen situaciones que requieren investigación y seguimiento.

Como parte de las medidas para combatir el desvío de medicamentos, la Secretaría de Salud plantea hacer más visible la identificación de los productos que el Estado entrega gratuitamente, y se busca colocar una señalización clara en las cajas para que los pacientes reconozcan que los fármacos son gratuitos