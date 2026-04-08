“Tenemos el corazón con ustedes”, Sheinbaum tras rescate de segundo minero

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de los soldados mexicanos que participaron en el rescate con vida de Rafael Francisco Zapata Nájera, quien estuvo durante 13 días dentro de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

El derrumbe en la mina se suscitó el 25 de marzo, y posteriormente sobrevino una inundación de los túneles.

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”, escribió Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales la tarde de este miércoles.

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes. pic.twitter.com/smhcpAuoxY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

Tras el rescate de Zapata, el minero fue estabilizado por paramédicos y recibe la atención necesaria a fin de lograr su recuperación tras estar atrapado bajo tierra.

La publicación de la titular del Ejecutivo fue acompañada del video dado a conocer por la coordinación nacional de Protección Civil en el que se observa a Zapata a bordo de un vehículo que emerge de la mina arropado por los rescatistas del Ejército.

De acuerdo con el relato de las autoridades, desde el martes se tenían indicios de que Zapata continuaba con vida.

Para su rescate se requirió la participación de equipos de bombeo de alta potencia para desalojar el agua de la mina y permitir el trabajo del equipo de buzos que participaron en la búsqueda.

Zapata accionaba una lámpara que llevaba con él para advertir a los rescatistas de que continuaba con vida y guiarlos hacia donde se encontraba.

Tras ser estabilizado, el minero fue trasladado a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que lo transportó a Mazatlán y fue internado en el Hospital General de esa ciudad para su atención.

Cuando ocurrió el percance en la mina se encontraban 25 trabajadores en la mina, de ellos, 21 lograron salir de la mina por su propio pie.

Fueron rescatados con vida el 30 de marzo, José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años; y Rafael Francisco Zapata Nájera, este miércoles.

El cuerpo de otro minero ya fue retirado del lugar y aún está por localizar un cuerpo más.

Durante la rueda de prensa matutina, Sheinbaum informó que el minero había sido localizado con vida, sin embargo, por la mañana aún los rescatistas del Ejército trabajaban para que su extracción fuera exitosa.

El segundo minero rescatado es originario de Durango

El minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango fue rescatado con vida la tarde del martes, en el yacimiento ubicado en El Rosario, Sinaloa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que tras la localización del minero se activaron de inmediato los protocolos necesarios.

En el rescate participaron dependencias federales y estales que integran el Comando Unificado, encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, de los trabajadores atrapados desde el pasado 25 de marzo.

Fue el pasado 30 de marzo, cuando al interior de la mina fue rescatado el primero de cuatro trabajadores atrapados, identificado como Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Michoacán.

Segundo minero rescatado en la mina Santa Fe Foto: Cuartoscuro

Extrajeron agua para ingresar a zona cero

Por Joseph Na’a

Las autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmaron este martes que las labores en la mina Santa Fe se encuentran en una fase decisiva.

La instalación de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal ha permitido estabilizar y optimizar el sistema de achique, una pieza crítica en la estrategia de rescate.

El dato técnico se vuelve relato humano: 9.5 litros por segundo. Esa es la capacidad actual de extracción, equivalente a 34,200 litros por hora. En términos operativos, significa mantener un flujo constante que permita, poco a poco, despejar el acceso hacia la denominada “zona cero”, donde se presume permanecen los trabajadores.

La intervención no ha sido menor. La adecuación del sistema incluyó un adaptador para doble descarga y la proyección de una tercera línea de expulsión. En paralelo, se desplegaron tres kilómetros de cableado eléctrico para garantizar la operación continua de las bombas sumergidas, un entramado invisible que sostiene la esperanza.

Sin embargo, la magnitud del desafío impone cautela.

Segundo minero rescatado en la mina Santa Fe Foto: Cuartoscuro

jcp