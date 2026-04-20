Teleférico michoacano conectará el desarrollo; Uruapan lo pone en marcha

El modelo de transporte por cable de la Ciudad de México llegó a Michoacán.

Inspirado en el sistema Cablebús, el gobierno estatal puso en operación el teleférico de Uruapan, con el que busca mejorar la conectividad en zonas de difícil acceso y reducir los tiempos de traslado para miles de habitantes.

Durante la inauguración, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que este sistema permitirá acercar a la población a servicios, centros de trabajo y actividad económica, en una de las ciudades más importantes del estado.

El proyecto retoma la experiencia de la Ciudad de México en movilidad por cable, considerada una alternativa eficiente en zonas urbanas con condiciones geográficas complejas y operará con tarifas similares al transporte público convencional.

En el acto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, subrayó que este tipo de obras responden a una visión de movilidad como derecho. “La movilidad no es un lujo, es un derecho y un acto de justicia social”, afirmó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que este modelo ha demostrado su eficacia para mejorar las condiciones de traslado en comunidades con menor acceso a infraestructura.

Uruapan, uno de los principales polos económicos de Michoacán por su actividad agroexportadora, apuesta con este sistema a que la infraestructura de transporte contribuya a mejorar la calidad de vida de su población.

El teleférico incorpora tecnología internacional y forma parte de la estrategia estatal para modernizar la movilidad urbana en el occidente del país, lo cual significó una inversión de 3 mil 200 millones de pesos.