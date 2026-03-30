México bajo la lupa de la Unesco: inicia evaluación RAM sobre Inteligencia Artificial

Con una inversión en investigación y desarrollo (I+D) de apenas el 0.28% del PIB —la mitad que Argentina (0.52%) y una quinta parte que España (1.43%)—, México ha iniciado formalmente la implementación de la Metodología de Evaluación de Aprestamiento (RAM) de la Unesco.

Este instrumento funcionará como la primera auditoría internacional sobre la capacidad ética y estructural del Estado mexicano para gestionar la Inteligencia Artificial (IA) en un entorno de limitado financiamiento público.El Diagnóstico: Exclusión y Analfabetismo Digital

El reporte Estrategia País 2026-2031 de la Unesco revela que la adopción tecnológica en México enfrenta barreras que segmentan drásticamente a la población:

Analfabetismo digital: 11.4 millones de mexicanos no utilizan internet por falta de conocimientos técnicos.

11.4 millones de mexicanos no utilizan internet por falta de conocimientos técnicos. Carencia de herramientas: Solo el 36.6% de los hogares dispone de una computadora.

Solo el de los hogares dispone de una computadora. Desigualdad territorial: Mientras en zonas urbanas la conectividad es del 86.9%, en zonas rurales desciende al 68.5 por ciento.

La Unesco identifica un "vacío de datos" crítico tras la salida de México del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE). Sin mediciones estandarizadas, el sistema presenta cifras que condicionan el capital humano:

Crisis educativa y de evaluación

Abandono escolar: La deserción en educación media superior supera el 11%. Exclusión: El 18.9% de los jóvenes en edad de bachillerato está fuera del sistema. Factor violencia: El documento vincula la interrupción escolar en diversas regiones con la actividad de grupos delictivos.

La Unesco advierte de rezagos en educación en México. Foto Cuartoscuro/Archivo

Dato clave

La RAM se aplica en un contexto donde el Observatorio de la Unesco reporta un 85% de impunidad en asesinatos de periodistas en México desde 1993.Casos de Resiliencia: Guerrero y Chiapas

Frente al rezago, la estrategia destaca modelos de recuperación social y ambiental:

Guerrero: Tras los huracanes, el programa "Reconstruir sin ladrillos" prioriza la salud socioemocional de docentes ante un cambio climático que amenaza con reducir las lluvias un 20% para 2039.

¿Qué auditará la tecnología RAM en México?

La implementación de esta metodología busca establecer salvaguardas técnicas en tres ejes fundamentales de la administración pública: