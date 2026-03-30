México bajo la lupa de la Unesco: inicia evaluación RAM sobre Inteligencia Artificial
Con una inversión en ciencia de apenas el 0.28% del PIB, México inicia la evaluación RAM de la Unesco para auditar el uso ético de la Inteligencia Artificial
Con una inversión en investigación y desarrollo (I+D) de apenas el 0.28% del PIB —la mitad que Argentina (0.52%) y una quinta parte que España (1.43%)—, México ha iniciado formalmente la implementación de la Metodología de Evaluación de Aprestamiento (RAM) de la Unesco.
Este instrumento funcionará como la primera auditoría internacional sobre la capacidad ética y estructural del Estado mexicano para gestionar la Inteligencia Artificial (IA) en un entorno de limitado financiamiento público.El Diagnóstico: Exclusión y Analfabetismo Digital
El reporte Estrategia País 2026-2031 de la Unesco revela que la adopción tecnológica en México enfrenta barreras que segmentan drásticamente a la población:
- Analfabetismo digital: 11.4 millones de mexicanos no utilizan internet por falta de conocimientos técnicos.
- Carencia de herramientas: Solo el 36.6% de los hogares dispone de una computadora.
- Desigualdad territorial: Mientras en zonas urbanas la conectividad es del 86.9%, en zonas rurales desciende al 68.5 por ciento.
La Unesco identifica un "vacío de datos" crítico tras la salida de México del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE). Sin mediciones estandarizadas, el sistema presenta cifras que condicionan el capital humano:
Crisis educativa y de evaluación
- Abandono escolar: La deserción en educación media superior supera el 11%.
- Exclusión: El 18.9% de los jóvenes en edad de bachillerato está fuera del sistema.
- Factor violencia: El documento vincula la interrupción escolar en diversas regiones con la actividad de grupos delictivos.
Dato clave
La RAM se aplica en un contexto donde el Observatorio de la Unesco reporta un 85% de impunidad en asesinatos de periodistas en México desde 1993.Casos de Resiliencia: Guerrero y Chiapas
Frente al rezago, la estrategia destaca modelos de recuperación social y ambiental:
- Guerrero: Tras los huracanes, el programa "Reconstruir sin ladrillos" prioriza la salud socioemocional de docentes ante un cambio climático que amenaza con reducir las lluvias un 20% para 2039.
¿Qué auditará la tecnología RAM en México?
La implementación de esta metodología busca establecer salvaguardas técnicas en tres ejes fundamentales de la administración pública:
- Programas Sociales: Evitar que los algoritmos de la IA discriminen en la asignación de becas basándose en el Código Postal.
- Vigilancia: Regular el uso de reconocimiento facial (C5) bajo estándares estrictos de derechos humanos.
- Justicia: Asegurar que los algoritmos en el Poder Judicial sean auditables y no sustituyan el criterio humano.