Rusia estableció sus operaciones en Acapulco

éxico ha servido como un nodo crítico donde las potencias autoritarias como Rusia, China e Irán aprovechan las capacidades de los cárteles para facilitar flujos financieros ilícitos, evadir sanciones, vender drogas y armas, así como proyectar influencia geopolítica contra Estados Unidos, como publicó ayer Excélsior.

En el caso de la influencia rusa en México, el reporte Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina, de los especialistas del Programa Geoeconómico del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés), Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan, ponen el ojo en una de las regiones con más problemas en temas de corrupción, trasiego de drogas, trata, pugna entre cárteles y ventas de armas: Acapulco, Guerrero.

El informe menciona que desde hace varios años, la Defensa conocía de las alianzas que se tenían en esa parte del país y que todo salió a la luz después de que se filtraran documentos de esta institución en los llamados Guacamaya Leaks.

Potencias autoritarias como Rusia, China e Irán aprovechan las capacidades de los cárteles para facilitar flujos financieros ilícitos, evadir sanciones, vender drogas y armas. Especial

Los documentos filtrados de la inteligencia militar mexican a alegan que Antonio Rullán Dichter , cónsul honorario de Rusia en Acapulco , ha mantenido una relación de trabajo con Los Rusos , un grupo local del crimen organizado que opera dentro de la red de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa . Es un caso muy similar al de Vladimir Lyubishin , padre e hijo, arrestados en Hungría durante una operación encubierta de la DEA por un presunto tráfico de armas con cárteles mexicanos . Rusia presentó una solicitud de extradición y mantuvo un contacto consular reiterado con los detenidos, tras su regreso a Rusia , según se informa, se retiraron los cargos”, se menciona en el reporte.

Hoy en día, en Acapulco, cuya alcaldesa es Abelina López Rodríguez, se mantiene el legado de Antonio Rullan Dichter, en lo que respecta a quejas de corrupción y un cerco empresarial que mueve millones de dólares en el puerto, a través de su familia, donde se menciona a Brian Rullán, hijo de Antonio —a quien vale la pena señalar apodan el Señor de la Noche, quien desde la década de los 60 instauró en Acapulco un imperio de bares, restaurantes y discotecas de lujo, como Tequila A Go Go y Palladium—, que también maneja locales que ofrecen coctelería, música y gastronomía.

Rullán Dichter, quien en enero de 2009 fue nombrado cónsul honorario de Rusia en Acapulco, quedó expuesto en la filtración de documentos de la de la Defensa.

De acuerdo con informes de inteligencia militar mexicana, el empresario mantiene relación con Los Rusos en la ciudad portuari, y que, debido a ello, en 2024 le fuera cancelado su cargó por este tema, como informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de una publicación firmada por la entonces encargada Alicia Bárcena.

El Gabinete de Seguridad realizó detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga. Cuartoscuro

Ventas

El reporte del Centro para el Estudio de la Democracia en EU señala que en México se ha observado un aumento visible en la penetración de armamento ruso de grado militar en los arsenales de los cárteles.

Entre 2022 y 2024, se informó que las armas de origen ruso representaron aproximadamente 60% de las armas incautadas a los cárteles mexicanos, lo que refleja tanto la mayor circulación de equipo militar excedente tras la guerra en Ucrania como su desvío a través de redes criminales transnacionales, donde zonas como Acapulco se convierte en una región para el intercambio de armamento entre cárteles y personal del país europeo.

Esta tendencia se acentuó en 2026, cuando se identificaron lanzagranadas propulsados por cohete de fabricación rusa en el arsenal del CJNG tras la muerte de su líder, El Mencho.

Si bien es improbable que el Kremlin tenga un control directo sobre el proceso de adquisición de armas para los cárteles, el patrón muestra que los canales de suministro vinculados a Rusia pueden fortalecer a los actores criminales locales de manera consistente con el modelo más amplio de zona gris de negación creíble de Moscú.

Además de las armas, se reporta la venta de alta tecnología a líderes del Cártel de Sinaloa, quienes han logrado acceder a capacidades similares al sistema ruso Sorm (System for Operative Investigative Activities), que según los especialistas del reporte, estas herramientas digitales de vigilancia permiten la intercepción y el monitoreo de telecomunicaciones, seguimiento del tráfico de internet y la vigilancia de comunicaciones digitales

Originalmente, se señala que estos sistemas fueron desplegados por Rusia en estados aliados (Venezuela, Nicaragua y Cuba) para proporcionar a las autoridades acceso directo a datos de comunicaciones, a menudo evadiendo los mecanismos de supervisión tradicionales.

Sin embargo, el acceso a estas capacidades se ha extendido más allá de los actores estatales, llegando a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o Los Zetas”

Los vínculos de Rusia con los mercados de drogas latinoamericanos van más allá del contrabando y se extienden a la asistencia técnica para la producción de sustancias ilícitas, se señala en el documento. En 2018, las autoridades mexicanas arrestaron al ciudadano ruso Anton Petrov Kulkini en Mexicali por su presunta participación en la producción de fentanilo.

Las investigaciones lo vincularon con el Cártel de Sinaloa y sugirieron que proporcionaba asistencia técnica para la producción de drogas sintéticas. Hay precedentes históricos refuerzan este patrón.

La Marina informó además sobre un tercer laboratorio clandestino detectado en la misma zona, donde se aseguraron cerca de mil kilos de producto terminado. X

A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, una red de “armas por drogas” que involucraba a figuras de la mafia rusa, funcionarios corruptos y narcotraficantes de las FARC estableció un modelo para la interacción entre actores rusos y organizaciones criminales insurgentes.

La disposición del Estado ruso a proteger a estas personas se evidencia en la fundación Pravfond, una entidad de defensa legal respaldada por el Estado que financió la defensa de Viktor Bout, condenado en Estados Unidos por conspirar para suministrar armas a las FARC.

amc