Tecnología, clave en defensa de soberanía; Canciller destaca investigación

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la importancia de la investigación y la tecnología para proteger y defender la soberanía, no sólo de México, sino también de los países que integran América Latina y el Caribe.

Y es que en su participación en la primera asamblea de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), en el estado de Querétaro, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), describió al proyecto como un claro ejemplo de lo que se puede lograr con voluntad política y unidad.

Agregó que el vínculo con agencias espaciales de otras latitudes será componente fundamental para el fortalecimiento de la cooperación y suma de alianzas estratégicas entre gobiernos, el sector académico y privado.

Al publicar un video de sus actividades, De la Fuente refrendó que México mantiene un compromiso pleno con un multilateralismo renovado, capaz de responder a las necesidades actuales y del futuro, con proyectos vanguardistas que incidan en el desarrollo y la prosperidad compartida.

Pero también sugirió la entrada de modelos de cooperación innovadores, trascendentes, creativos y capaces de dejar atrás lo que de manera inercial se realizó y que ha resultado insuficiente.

Insistió en que la ALCE debe servir a la prosperidad de los pueblos, toda vez que “el espacio debe tener un sentido social, un sentido inclusivo, un sentido que tenga beneficios concretos para nuestros pueblos”.

Impulso

El canciller De la Fuente dijo que la puesta en marcha de este proyecto se inscribe en el compromiso del gobierno de la Presidenta con el desarrollo tecnológico, la innovación científica y el fortalecimiento del sector aeroespacial como motor del progreso y bienestar colectivo.

