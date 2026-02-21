Nuevo plantel educativo en Guanajuato beneficiará a más de mil

La jefa del Ejecutivo Claudia Sheinbaum aseguró que el país “tiene una Presidenta que está con las y los jóvenes”, tras inaugurar un nuevo plantel de Bachillerato Tecnológico en León, Guanajuato.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que el nuevo plantel otorgará acceso a la educación a más de mil estudiantes, como parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo que contempla la construcción de nuevos planteles para que los estudiantes concluyan la preparatoria.

Hoy lo que les puedo decir es que tienen una Presidenta que está con las y los jóvenes de México y que lo que queremos es que vayan a la escuela, que aprendan en la escuela, ¿Dónde tienen que estar los jóvenes?, pues hay que construir más escuelas, que les guste la educación y a todos aquellos que por alguna razón dejan la escuela, hay que irlos a buscar a su casa para que regresen a la escuela. De esa manera, se va a hacer realidad que la educación sea un derecho para todas y todos los jóvenes de nuestro país”, afirmó.

Para la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 292, el Gobierno de México puso la infraestructura y el Gobierno de Guanajuato donó el terreno de 30 mil metros cuadrados.

Jóvenes aún no reciben la beca Benito Juárez

En el evento los jóvenes le hicieron saber que aún no reciben la beca Benito Juárez, al respecto, la Presidenta Sheinbaum Pardo se comprometió a que los pagos se van a regularizar antes de que finalice febrero.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de México para la construcción de este nuevo plantel y anunció que el próximo año se van a reconvertir 40 secundarias en preparatoria para ampliar el número de lugares, que se suman a las 30 que ya fueron reconvertidas en lo que va de su administración.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este nuevo plantel tuvo una inversión de 48 millones de pesos en infraestructura y 17 millones de pesos más en equipamiento con capacidad para 540 estudiantes por turno.

*mcam