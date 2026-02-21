Las pensiones de militares no serán tocadas; reforma constitucional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de reforma constitucional para reducir las pensiones millonarias a exfuncionarios no incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal precisó que la iniciativa de reforma constitucional para reducir las pensiones no involucra a elementos de las Fuerzas Armadas, únicamente a funcionarios públicos de confianza que laboraron poco tiempo y tiene pensiones injustificables.

Ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto, estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones que ya no se justifican, y en todo caso tendrían que por lo menos reducirse a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo federal”, explicó.

La titular del Ejecutivo federal confirmó que el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) José Ángel Gurría tiene una pensión mensual de 120 mil pesos como parte del cargo en este último organismo.

Explicó que en el caso de María Amparo Casar, debería reducirse al tope su pensión. La jefa del Ejecutivo puntualizó que la denuncia en su contra corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar su procedimiento.

Eso tiene que determinarlo la Fiscalía eh General de la República y pues también tendría que reducirse la pensión a lo que estamos planteando una vez que se ha aprobado por el Congreso, es una iniciativa de reforma constitucional”, expuso.

El próximo lunes Sheinbaum presentará reforma a pensiones de exfuncionarios

Sheinbaum informó el miércoles que será este lunes cuando se presente al Senado la iniciativa de reforma al Artículo 127 constitucional para reducir las pensiones que reciben altos exfuncionarios del gobierno federal, al equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo.

En su rueda de prensa matutina, la Presidenta insistió en que la reforma afectará las pensiones de 94 mil 153 personas que reciben pensiones exorbitantes, que van de los 300 mil pesos al millón 100 mil pesos.

Aquí pues lo que estamos diciendo es que ex funcionarios de altos mandos que hoy reciben 1 millón de pesos o 300 mil pesos y que lo han recibido ya por bastantes años.

“Imagínense, durante 15 o 20 años está recibiendo un millón de pesos mensuales”, puntualizó Sheinbaum.

Con información de Arturo Páramo.

