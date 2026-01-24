Taxista y pasajera son asesinados en Veracruz; un bebé sobrevive al ataque armado

Un taxista y una pasajera fueron asesinados la mañana de este sábado en la localidad de Las Bugambilias, en el municipio de Espinal, luego de que hombres armados atacaran la unidad en la que viajaban. Un bebé que también iba a bordo sobrevivió sin lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el taxi con número económico 56 circulaba por un camino de terracería en la zona Oriente Mediodía cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra el vehículo.

El conductor, identificado como Fabián, murió en el lugar. La pasajera, Ángela, fue trasladada de emergencia al hospital de Entabladero, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El bebé que viajaba con la mujer quedó bajo resguardo de las autoridades municipales del DIF, en lo que se reclamado por la familia de su madre.

Elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano acordonaron la zona y realizaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Las autoridades no han informado el posible móvil del ataque. La Fiscalía Regional abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.