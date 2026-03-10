Confiesa abuso contra niña de 8 años y sólo lo condenan a trabajo comunitario

Un sujeto de 35 años de edad que admitió haber cometido abuso sexual agravado contra una niña de ocho años fue sentenciado a 284 jornadas de trabajo comunitario en el municipio de Apan, Hidalgo.

El abuso sexual ocurrió en agosto del año pasado, en la comunidad de Lazaro Cárdenas, y fue hasta el 17 de diciembre que el sujeto fue detenido y tras permanecer dos meses y 17 días en prisión, la defensa del entonces acusado solicitó un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable de cometer el abuso sexual agravado contra la niña, siendo sentenciado a 3 años y cuatro meses de prisión.

Pero la defensa del imputado también solicitó el beneficio que se le conmutara la cárcel con trabajo en favor de la comunidad, a lo que accedió el juez Alejandro Ramírez quien dejó la pena en 284 jornadas de trabajo comunitario, que el abusador sexual deberá cumplir tres veces por semana, durante tres horas cada una, en favor del municipio de Apan. Además, el juez ordenó la liberación inmediata del abusador.

De esta manera, el 3 de marzo el sujeto recuperó su libertad lo que, a decir de la madre de familia de la víctima, primero provocó burlas de los familiares del abusador y después, justo el 8 de marzo sobrevino una agresión por parte de dos mujeres familiares del abusador.

Por estos hechos, la mujer inició una carpeta de investigación. La madre de familia dijo temer por su integridad y por la de su familia.

Dan 13 años de cárcel a sujeto por abusar de dos niñas

En Durango, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General del Estado logró sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de prisión en contra de un sujeto por el delito de violación en contra de dos menores.

La Fiscalía General del Estado de Durango, a través de la dependencia estatal informó que el Agente del Ministerio Público, adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, obtuvo prisión para Alberto Carrera Ibáñez por su responsabilidad penal en la comisión del delito de violación en perjuicio de dos niñas.

De acuerdo a los elementos de prueba que sustentan la carpeta de investigación, el mes de noviembre del 2024, el ahora sentenciado al encontrarse en un inmueble ejecutó actos de carácter sexual en agravio de las niñas, vulnerando con ello la sexualidad y seguridad de las víctimas.

Alberto Carrera Ibáñez fue detenido y puesto a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento, llevándose a cabo un procedimiento abreviado en el cual se le dictó sentencia condenatoria por 13 años y 4 meses de prisión, así como el pago de 104 mil 227 pesos como multa.

